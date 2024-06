Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite, la vraie, veut Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'annonce du rachat possible de l'AS Monaco par des intérêts saoudiens a mis un coup à ceux qui voyaient l'OM être en pole. Mais, ils n'abandonnent pas leur rêve.

Dans la team VenteOM, on a pris un uppercut ce lundi en apprenant que Luis Campos pourrait revenir à Monaco aux commandes du projet saoudien. Depuis quelques mois, plusieurs médias évoquaient l'intérêt de Riyad pour le club de la Principauté, et L'Equipe confirme donc que cela s'accélère. De quoi déclencher une vague de quolibets à destination de Thibaud Vézirian et ceux qui répètent depuis plusieurs années que l'Arabie Saoudite a déjà mis de l'argent dans les caisses de l'Olympique de Marseille et va rapidement officialiser le rachat du club de Frank McCourt. « Des médias puissants, indépendants, qui ont de l’impact pour dénoncer et/ou dévoiler des scoops. Personne n’en parle de la #venteOM sauf un gugusse qui tenait une tablette chez Estelle Denis. Au 1er Juillet, va falloir rendre des comptes et rendre l’argent Mr Vezirian… », ironise sur X un internaute. Mais cela ne suffit pas à éteindre les rumeurs sur la vente de l'OM. Car nombreux sont ceux à encore penser que si des Saoudiens vont investir à Monaco, le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite va lui tout miser sur l'Olympique de Marseille.

Thibaud Vézirian et la vente OM sont secoués

Il avait raison depuis le début Thibaud, les Saoudiens vont bien racheter un club du sud de la France. Respect pour avoir sorti l'info avant tout le monde et surtout pour avoir tenu bon malgré les moqueries de confrères jaloux 👍 pic.twitter.com/w5Epc6CZ4b — Nikop17 (@nikop17) June 23, 2024

Car évidemment, les Saoudiens sont nombreux à pouvoir investir dans des clubs de football, mais le PIF de Mohammed ben Salmane est d'une tout autre dimension et c'est à cela que les supporters acharnés de la vente de l'OM s'accrochent encore. « Donc si je comprends bien vous pensez que l’Arabie Saoudite va faire du soft power à Monaco ? C’est le PIF qui rachète monaco ? McCourt représente les US en France ? Vous croyez que le PIF a créé une holding en France pour gérer les intérêts d’un club de L1 basé à l’étranger ? », avance @DavidSamarit, qui n'est pas le seul à vouloir différencier les Saoudiens de Monaco des Saoudiens de Marseille. « Des Saoudiens à Monaco, rien de vraiment nouveau. Y a plein de princes en Arabie Saoudite. Rien à voir avec l'envergure du projet à Marseille », annonce de son côté un autre supporter marseillais. De quoi garder une certaine confiance concernant la vente et le départ de Frank McCourt de l'OM, même si le feu d'artifice promis depuis des mois pourrait prendre encore quelques années de retard.