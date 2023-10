Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite, l'atout secret des droits TV

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La LFP a annoncé mardi que l'appel d'offres pour l'acquisition des droits TV de la Ligue 1 était infructueux. Vincent Labrune peut négocier en direct avec les diffuseurs et pourrait sortir un atout majeur avec la possible vente de l'OM aux Saoudiens.

Considéré comme un échec par certains, l’absence d’offres à la hauteur des attentes de la Ligue de Football Professionnel pour les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 est probablement ce qu’attendait le patron de la LFP pour se mettre en action. Vincent Labrune peut désormais discuter loin du carcan de l’appel d’offres avec les chaînes, et notamment avec Canal+ qui avait brutalement indiqué son refus de répondre. C’est dans ce climat que certains pensent que l’ancien président de l’Olympique de Marseille a peut-être dans les poches une information sur l’avenir de la Ligue 1. Après les départs de Nymar et Lionel Messi qui ont évidemment un impact négatif sur l’attrait de notre championnat auprès du grand public, Vincent Labrune a sûrement une connaissance claire du futur de l’OM. Et qui dit futur du club phocéen dit bien sûr rumeur de rachat de Marseille par l’Arabie Saoudite.

Une vidéo de Romain Molina a remis de l’huile sur le feu

Dans une vidéo sur Youtube, Romain Molina a évoqué l'échec de l'appel d'offres, voulant d'abord mettre en avant ce qui serait, selon lui, une catastrophe pour le football français, même si la LFP a réussi à sortir du chaos mis par Mediapro. Mais le journaliste a également lâché une petite phrase que ceux qui sont persuadés que Frank McCourt va vendre l'Olympique de Marseille ont rapidement relayés sur les réseaux sociaux. « Ce serait trop facile de rejeter l’échec sur les épaules de Vincent Labrune qui peut encore toujours sortit un lapin de son chapeau », explique Romain Molina. Et ce fameux lapin serait le fait que l'OM sera aux mains de richissimes investisseurs lors de la période 2024-2029 ce qui serait un phénoménal coup de boost pour l'intérêt de la Ligue 1 et donc des matchs à la télévision. Quoi que l'on pense de la possibilité de cette vente, le duel Qatar-Arabie Saoudite entre le PSG et l'Olympique de Marseille peut faire grimper les prix avec la venue de stars dans la cité phocéenne, qui fait toujours de grosses audiences.

Je suis d'accord avec Riolo. Labrune a eu ce qu'il voulait. Faire sortir du bois tous les diffuseurs intéressés pour mieux bluffer lors du gré à gré. Faire all-in sur la #venteom telle est sa stratégie depuis le début!

D'accord avec @Romain_Molina aussi. https://t.co/sHFFVHIRtN pic.twitter.com/OFPf1L69tI — zazoas 🇵🇸 🇸🇦 (@_zazoas_) October 17, 2023

Interrogé sur cet atout secret de Vincent Labrune dans les négociations, Thibaud Vézirian estime lui que la venue de l'Arabie Saoudite n'est pas réellement un secret. « Aucun accord trouvé entre les diffuseurs et la LFP pour les droits TV L1. Donc négociations au gré à gré. Qui va arranger tout le monde. Cette mise en scène en mode "casino" ne plaisait à personne (...) Ce ne sont pas des joueurs de poker. Le futur big changement officiel à l'OM, ce n'est pas un secret (...) Vous avez le droit de penser que CVC n'anticipe pas une grande L1, pas de souci », estime celui qu'il y a bientôt 1.000 jours avait annoncé que la cession du club de Frank McCourt à l'Arabie Saoudite. La réponse finale à la vente des droits TV de la Ligue 1 permettra d'en savoir un peu plus sur tout cela.