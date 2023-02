Vente OM : L'Arabie Saoudite fait déjà le bonheur de McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au mois de janvier, l’OM a dépensé plus de 50 millions d’euros lors du mercato, un chiffre qui interroge au sujet d’une possible vente du club. Pas anodin pour certains observateurs.

Vente de l’Olympique de Marseille, nouvel épisode. Les folles dépenses du club phocéen lors du mercato hivernal posent question. Et pour cause, Pablo Longoria a réalisé des folies au mois de janvier avec les signatures de Vitinha, d’Azzedine Ounahi et de Ruslan Malinovskyi pour un total légèrement supérieur à 50 millions d’euros. Franck McCourt n’a pourtant pas gagné au loto, ce qui interroge sur la nature des investissements de l’OM. A en croire les informations du Quotidien du Sport, le mercato XXL de Marseille pourrait être la première pierre d’un nouvel investisseur dans la cité phocéenne. Le média affirmer que Rodolphe Saadé, homme d’affaires franco-libanais aux ressources inépuisables, à la tête d’une des plus grandes entreprises d’Europe (CMA CGM, leader mondial du transport et de la logistique et nouveau sponsor de l’OM) a tissé des liens étroits avec l’Arabie Saoudite dans le cadre de ses activités professionnelles.

Des fonds saoudiens pour aider le mercato

Ces derniers mois, Rodolphe Saadé aurait rencontré à plusieurs reprises Turki Al-Seikh, dont le nom a parfois été cité pour s’intéresser à l’Olympique de Marseille. Les deux hommes se seraient rencontrés une première fois pendant la Coupe du monde au Qatar avant de se revoir à trois reprises. Turki Al-Seikh, qui est déjà propriétaire du club d’Almeria en Espagne, a personnellement noué des contacts avec Frank McCourt pour le rachat de l’Olympique de Marseille selon le Quotidien du Sport. A la tête de l’Autorité générale du sport et du Comité Olympique en Arabie Saoudite, Turki Al-Seikh est suspecté d’être à l’origine des fonds ayant permis le mercato explosif de Marseille au mercato hivernal avec notamment la signature de Vitinha pour plus de 30 millions d’euros, ce qui en a fait la recrue la plus chère de l’histoire du club olympien.

C'est le moment de vendre pour McCourt

De son côté, Frank McCourt serait favorable à une vente de l’Olympique de Marseille dans un timing assez rapide. En effet, l’homme d’affaires américain souhaite profiter de la très bonne dynamique qui entoure l’OM pour vendre au prix fort. Le média conclut en indiquant qu’un fonds d’investisseurs saoudien est derrière Turki Al-Seikh et que tout pourrait se décanter avant l’été. De nouvelles rumeurs qui n’ont pas fini de faire réagir dans les travées de l’Orange Vélodrome. Et ce malgré les démentis répétés de McCourt, de Longoria ou des dirigeants olympiens sur d'éventuelles discussions pour la vente de l'OM.