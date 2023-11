Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite exige le silence de McCourt

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis la confirmation par David Berger d'une accélération des choses dans le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite, les langues commencent à se délier.

Depuis près de trois ans, la cession de l’OM par Frank McCourt à des investisseurs saoudiens fait l’objet d’intenses rumeurs. Dès le début, l’homme d’affaires américain est monté au créneau pour faire officiellement savoir que tout cela était faux, et que son intention était toujours de laisser le club phocéen en héritage à ses enfants. Mais cela n’a jamais réellement calmé les choses, d’autant plus que sportivement, Marseille n’est pas au top, et que les supporters n’attendent que la venue du Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF) pour s’emballer.

Alors, quand vendredi soir David Berger a ouvertement évoqué sur Canal+ ce dossier en affirmant que les choses pourraient se concrétiser avant janvier 2024, moyennant 400 millions d’euros, la planète Marseille s’est enflammé. Et samedi soir, lors de la diffusion du match OM-LOSC, Paul Tchoukriel a, lui aussi, évoqué ce dossier en allant plus loin, confirmant implicitement qu'il se tramait quelque chose du côté de l'Olympique de Marseille.

Même s’il s’est bien gardé de dire que la vente de l’Olympique de Marseille était acquise, le journaliste de Canal+ a reconnu qu’un indice allait clairement dans ce sens. « On évoque la vente de l’OM dans le microcosme marseillais, on pense que ce sera la prochaine étape. Très sérieusement, il y a quelques années, Frank McCourt avait plusieurs fois infirmé les rumeurs d’une vente et cette fois-ci, il ne l’a pas fait suite à nos informations de cette semaine. On verra ce qu’il en sera dans les prochaines semaines », a lancé le commentateur, conscient de l'impact de cette déclaration.

Si Canal+ se lance dans la danse, certains pensent toujours que tout cela est faux et que David Berger a juste repris quelques rumeurs qui circulaient ici ou là, mais n'a pas réellement de sources sérieuses pour appuyer sa thèse et ses chiffres. Mais forcément, que la chaîne cryptée vienne rejoindre d'autres médias qui ont déjà évoqué la possible vente de l'OM à l'Arabie Saoudite ajoute du poids à cette thèse. Le mois de janvier 2024 se rapprochant, on va vite savoir s'il s'agit d'un bobard de plus.