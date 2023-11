Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et Canal+, c'est sérieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il y a quelques semaines, un journaliste de Canal+ a confirmé en direct que l'Arabie Saoudite était proche de s'offrir l'Olympique de Marseille. Le journaliste n'a pas été piégé.

David Berger est devenu extrêmement populaire auprès des supporters de l'OM en affirmant lors d'une émission du vendredi soir sur C+ qu'effectivement Frank McCourt était proche d'accepter l'offre de 400 millions d'euros soumise par des investisseurs saoudiens pour racheter le club phocéen. De plus, le journaliste de la chaîne cryptée précisait que l'opération allait se faire rapidement, avec un possible investissement de 200 millions d'euros dès le mercato d'hiver en janvier 2024. Même si pour l'instant rien ne s'est encore concrétisé, cette annonce fracassante a fait le buzz, au point que certains sont persuadés que David Berger s'est fait piéger par les rumeurs qui circulent sur cette possible vente de l'OM. Mais un proche du journaliste, bien connu dans ce dossier, a démenti cela.

David Berger existe sans la vente de l'OM

Invité de SportMed TV, Matthias Manteghetti, ancien journaliste de Canal+ et fan de l'OM, a confirmé que David Berger assumait ses affirmations. « Concernant les propos de David Berger, c’est quelqu’un qui n’a pas à demander l’autorisation puisque c’est un journaliste très très respecté dans le milieu du football et à Canal+ en particulier. Cela fait 30 ans qu’il est commentateur sur Canal+, donc il fait partie des tops commentateurs. Il a tenu ces propos lors d’une émission qui ne parlaient pas que de foot, mais il a eu cette information sur la vente de l’OM lors des jours précédents, donc il a décidé de la donner et il n’a pas besoin de demander à qui que ce soit pour le faire. Cela m’a étonné que ce soit lui, car à la base ce n’est pas quelqu’un qui est autour des clubs pour des infos du genre mercato. Je le connais très bien, et s’il s’est permis de dire cela sachant ce qu’il se disait autour de la vente, c’est qu’il est sûr de lui. Si cela ne se confirme pas, il ne faut surtout pas croire qu’il a fait cela pour le buzz, car il est bien au chaud à son poste et il n’a pas besoin de faire parler de lui. Il n’a pas besoin de se mettre en danger, il a juste partagé ses infos, et il a peut-être sous-estimé les effets auprès des supporters de l’OM. Il m’en a parlé », a confié celui qui il y a trois ans avait, lui aussi, affirmé sur Infosport+ que le communiqué de la vente arrivait. Une intervention qui avait mis le feu, mais avait rapidement été retiré de l'antenne par la chaîne d'infos sportives.

Cette précision de la part de l'ancien journaliste de Canal+ a évidemment aussi pour but de tordre le cou à ceux qui soupçonnent David Berger d'avoir voulu sa part de buzz sur le dossier de la vente supposée de l'Olympique de Marseille en diffusant à l'antenne des chiffres apparus ici ou là. Le mois de janvier approchant, on va vite savoir la réalité de tout cela, même si les nerfs commencent à se tendre au sein de la communauté des supporters de l'OM sur ce sujet.