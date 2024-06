Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite, c'est un terrible « ‍non ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La semaine a été agitée du côté de l'Olympique de Marseille, la venue de Frank McCourt ayant remis sur le devant de la scène la possible vente de l'OM, dans la mesure où l'Américain l'a fermement démentie.

L'homme d'affaires américain, aux commandes de l'OM depuis 2016, a beau avoir démenti son départ et la vente du club, Thibaud Vézirian a encore confirmé que Frank McCourt bluffait, mais le journaliste d'Entrevue a pris un missile en retour. Vendredi, TV était comme toujours très affirmatif, tout comme l'avait été quelques heures avant Rachid Zeroual : « Ce sont bien les mêmes acquéreurs (Ndlr : les Saoudiens) qui vont officialiser leur arrivée à la tête de l’OM sous forme de consortium avec leurs fidèles partenaires que sont les Indiens et Rodolphe Saadé, qui est très fortement lié aux Saoudiens et aux Indiens pour différents business économiques. » Cependant, dans l'entourage de Rodolphe Saadé, on a rapidement répondu.

Rodolphe Saadé et l'OM, c'est encore une fois NON

Vente OM : Un complot contre l'Olympique de Marseille ? https://t.co/DixiaGAf9W — Foot01.com (@Foot01_com) June 1, 2024

Souvent cité dans l'opération de rachat de l'Olympique de Marseille, dont il est le sponsor maillot à travers CGA CGM, le propriétaire de La Provence, et bientôt de RMC-BFM, n'a jamais directement évoqué en public le possible rachat du club de Frank McCourt. Seule sa soeur, Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée de CMA CGM, avait abordé le sujet l'an dernier et cela avait été très clair sur le sujet de la « Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s'arrêtera au sponsoring. » Mais ce samedi, interrogée par le site FootMarseillais, spécialisé dans l'actualité de l'OM comme son nom l'indique, la puissante entreprise phocéenne a encore une fois repoussé cette possibilité. « Contactée par nos soins, la CMA CGM a commenté les propos tenus par Rachid Zeroual, concernant une possible association avec des investisseurs indiens et saoudiens pour racheter l’OM. Il n’y a « absolument aucun fondement », nous a-t-on répondu », explique notre confrère marseillais.