Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite avec Zidane, c'est la voie royale ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane aux commandes de l'OM avec une équipe ambitieuse et des propriétaires aux ressources inépuisables, cela pourrait bien ne plus être un rêve pour les supporters marseillais.

Le passage à l’action de l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’Olympique de Marseille est attendu par une bonne partie du peuple marseillais. Surtout que cela fait désormais plus de trois ans que des annonces sont effectuées en ce sens. Mais selon Team Football, tout est en train de se mettre en place pour un véritable feu d’artifice et permettre ainsi à l’OM d’être totalement transformé et de viser très haut. Pour le média spécialisé, le hasard n’existe pas et les sources concordantes confirment que non seulement l’Arabie Saoudite va finir par passer à l’action et racheter le club provençal, mais qu’en plus Zinedine Zidane sera aux commandes.

Un avenir radieux se dessine pour l'OM

La légende de la Castellane a fait l’objet de très nombreuses rumeurs ces dernières années, depuis son départ du Real Madrid. Le PSG a tenté de le faire venir à plusieurs reprises, sans succès. Le champion du monde 1998 a essayé d’être nommé sélectionneur de l’équipe de France mais Didier Deschamps a conservé la main. Et d’autres rumeurs l’ont envoyé à Manchester United, à la Juventus Turin ou de retour au Real Madrid, sans que cela ne se concrétise jamais. Et le fait qu’il n’insiste pas pour retourner en Espagne laisse à penser qu’un nouveau projet ambitieux à l’OM pourrait le convaincre de reprendre place sur un banc de touche.

💻 𝙿𝚛𝚘𝚖𝚙𝚝 : 𝙶𝚎́𝚗𝚎̀𝚛𝚎-𝚖𝚘𝚒 𝚕𝚎 𝚌𝚊𝚕𝚎𝚗𝚍𝚛𝚒𝚎𝚛 𝚍𝚎𝚜 𝙾𝚕𝚢𝚖𝚙𝚒𝚎𝚗𝚜 𝚙𝚘𝚞𝚛 𝚓𝚊𝚗𝚟𝚒𝚎𝚛 𝟸𝟶𝟸𝟺 👀



🔜 Thionville - Strasbourg - Monaco 🗓️ pic.twitter.com/hyltpS1UAP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 2, 2024

Zinedine Zidane qui dirige Marseille au Vélodrome, cela fait rêver n’importe quel abonné et surtout avec une équipe ambitieuse à la clé. Un budget colossal lui serait alors octroyé pour permettre de changer le visage de l’OM la saison prochaine, si jamais l’opération avec l’Arabie Saoudite devait se faire en fin de saison comme cela a été murmuré dernièrement. L’intérêt du Royaume du Golfe a en tout cas été confirmé récemment par des sources saoudiennes, et le fait que Frank McCourt soit désormais à l’écoute des offres à un montant de moins en moins important pourrait inciter les grandes manoeuvres à débuter.

De quoi enthousiasmer Team Football, pour qui l’OM pourrait être une place qui compte énormément en Europe dans les années à venir. « La vente de l’OM se profile comme un chapitre palpitant dans l’histoire du club. Entre les mains de l’Arabie Saoudite et sous la direction visionnaire de Zidane, l’OM pourrait bientôt entamer une période de gloire et de succès », avance ainsi le média qui évoque des avancées prochaines et un Zidane qui va bien être aux commandes du club provençal pour l’avenir.