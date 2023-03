Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, la théorie fumante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les démentis, Thibaud Vézirian persiste et signe en affirmant que l’Arabie Saoudite va racheter l’OM à Frank McCourt. La dernière rumeur en date à ce sujet ne le freine pas le moins du monde.

Chaque année, de nombreuses rumeurs circulent autour d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille à Frank McCourt. Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal ont tenté leur chance en vain face à la détermination de l’homme d’affaires américain de conserver l’OM. Des rumeurs autour d’un intérêt saoudien ont également filtré et plus récemment, c’est l’entreprise CMA-CGM, futur sponsor n°1 de l’Olympique de Marseille, qui est cité comme un sérieux candidat au rachat du club phocéen. Dans un entretien accordé à Team Football, le journaliste Thibaud Vézirian est ressorti du bois pour évoquer cette rumeur. Et contre toute attente, l’insider a fait savoir que des fonds du Moyen-Orient pouvaient très bien être derrière l’entreprise dont Rodolphe Saadé est le patron afin de soutenir ce projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Une nouvelle rumeur qui ne manquera pas de faire réagir les supporters olympiens.

L'Arabie Saoudite en soutien de CMA-CGM pour acheter l'OM ?

« J'ai vraiment été très étonné de voir certains confrères affirmer que l'OM allait être racheté par CMA-CGM. J'en avais parlé très tôt, grâce à des sources bien informées là-dessus. J'ai pu glisser le nom de cette société, juste avant l'officialisation du contrat de sponsoring avec l'OM à l'automne. Alors oui, je reste droit dans mes bottes... et la suite pour l'Olympique de Marseille, c'est un grand projet. Un grand consortium. Ce point n'a pas changé. Les sociétés évoluent tout le temps, c'est normal surtout au vue de la situation géopolitique actuelle. Les grands pays jouent aux funambules devant une menace de guerre mondiale, donc faire s'associer des entreprises de divers pays afin de mener un projet commun dans le domaine du sport, c'est sûr que c'est très compliqué. Les intérêts ne sont pas les mêmes, et ça se comprend aisément. Mais fort heureusement, la France comme CMA-CGM a tissé des liens forts avec le Moyen Orient » a fait savoir le journaliste, qui a été mis en demeure par l’Olympique de Marseille par le passé après avoir dévoilé des informations totalement fausses aux yeux du clan McCourt. Car officiellement, le propriétaire américain de l’OM ne s’est jamais prononcé en faveur d’une vente de son club à court ou moyen terme et le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite annoncé comme fait il y a deux ans, n'est toujours pas de mise.