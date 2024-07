Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite arrive, il a les preuves

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'été plus chaud que prévu à Marseille, où les investissements au mercato redonnent espoir à tout un peuple. Ils ne trompent pas ce spécialiste de la vente de l'OM, pour qui l'Arabie Saoudite a déjà dicté son tempo de manière évidente.

Après un mois de juillet ambitieux et étonnant, l’Olympique de Marseille marque un peu le pas sur le marché des transferts. Mais c’est sans doute pour mieux repartir une fois que quelques départs seront actés et permettront à Pablo Longoria de dénicher encore quelques joueurs qui sont pourtant des besoins urgents, comme au poste de gardien ou d’avant-centre. L’OM reste actif, beaucoup plus que prévu alors qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe, et que la manne financière des droits TV est à la baisse. Mais pas de baisse de la masse salariale en vue avec le recrutement déjà effectué, et pour Thibaud Vézirian, ce qu’il se passe à Marseille ne trompe absolument personne. Il y a forcément un investisseur étranger derrière tout ça et le fait que l’OM fasse un feu d’artifice sans avoir vendu à l’Arabie Saoudite démontre que Frank McCourt a simplement le désir de sortir par la grande porte et de valoriser au maximum le club phocéen avant de le vendre dans les prochains mois.

Des transferts colossaux, il n'a aucun doute

« Avec les augmentations de capital, avec le budget qui a plus que doublé sur les dernières années, il y a des apports financiers massifs de partenaires qui sont plus ou moins mis en avant. Depuis 2021, ils veulent valoriser le club à fond et tu fais de l’OM une vraie place forte financière où quand ils vont annoncer le feu d’artifice, on va se dire que McCourt a fait changer l’OM de dimension. Le but c’est de faire une sortie par la grande porte, et que les nouveaux soient bien accueillis. Il faut ouvrir les yeux, jamais l’OM ne s’adressait à Tottenham, à l’Inter et à Liverpool dans un même été. Dans un même été, tu peux acheter les joueurs les plus chers de l’histoire du club mais cela ne choque personne, ils normalisent cela. On espère arriver à la fin de cette pièce de théâtre, avant un an, car cela empêche l’OM et la Ligue 1 de se redresser plus vite », a demandé le journaliste d’Entrevue, persuadé que la supercherie de la vente de l’OM va bientôt se terminer par une officialisation inévitable. Les moyens financiers énormes du club marseillais cet été sont pour lui la preuve ultime que ce n’est déjà plus Frank McCourt qui est en charge.

En tout cas, au niveau du timing, c’est en effet bien manqué puisque les droits TV de la Ligue 1 ont difficilement trouvé preneur, et le changement de dimension éventuel de l’OM n’aura pas permis de mettre un coup de projecteur sur le championnat de France.