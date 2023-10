Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite accepte un drôle d'accord

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Chaque jour qui passe apporte son lot de rumeurs sur la vente possible de l'Olympique de Marseille. Mais reste à connaître le nom de l'éventuel futur propriétaire, car l'Arabie Saoudite n'est plus seule en course.

Les supporters de l'OM sont habitués aux montagnes russes, les performances sportives du club dirigé par Pablo Longoria étant du genre à rendre euphoriques puis dépressifs. Mais en ce qui concerne la vente possible du club phocéen, c'est encore pire parce que cela dure depuis près de trois ans avec des annonces imminentes et des coups de froid. Cependant, et quoique l'on pense de lui, Thibaud Vézirian reste lui droit dans ses bottes, quitte à passer pour un influenceur dopé au hashtag #VenteOM. Face aux incessantes rumeurs, l'ancien journaliste consacre beaucoup de temps à essayer de convaincre que la cession du club de Frank McCourt est proche, avec de nouveaux éléments. Et c'est encore le cas avant la rencontre OM-Le Havre.

L'Inde s'invite à la table des négociations pour l'OM

Sur sa chaîne Twitch, celui qui reconnaît s'intéresser à la vente de l'OM depuis le premier trimestre 2020 évoque l'imminence d'une annonce impliquant des Saoudiens et Rodolphe Saadé, milliardaire franco-libanais et propriétaire de CMA CGM, mais aussi et surtout la présence surprise d'un investisseur surprise venu d'Inde. « Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens, mais la réalité ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM, et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien. Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes. Je suis serein, mais personne ne peut savoir la date, avoue Thibaud Vézirian, qui pense que Pablo Longoria doit régler le problème avec certains Ultras avant que le processus n'avance. Avec ces réunions entre les dirigeants, on nous fait un storytelling abracadrabantesque, alors que l’objectif, c'est de mettre les groupes de supporters derrière Pablo Longoria afin de signer une nouvelle convention avec eux pour ensuite amener vers l’officialisation dont tout le monde parle et pas uniquement moi. Au PSG et à Lille, cela s’est passé comme cela. »