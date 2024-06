Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a validé De Zerbi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Roberto de Zerbi n'a pas encore été officialisé par l'Olympique de Marseille, mais la venue de l'entraîneur italien est un choix qui aurait été validé par l'Arabie Saoudite et pas Frank McCourt.

Après avoir usé quatre entraîneurs en un an, l'OM va s'offrir l'un des techniciens les plus suivis d'Europe en la personne de Roberto de Zerbi. Un choix très fort de la part de Pablo Longoria, d'autant plus qu'il a un prix pour l'Olympique de Marseille, à savoir l'indemnité de 6 millions d'euros à verser à Brighton. Alors que Frank McCourt a exigé une réduction de la masse salariale de son club, cela peut évidemment surprendre. Sauf ceux qui pensent que la signature de De Zerbi est en fait le premier acte du rachat de l'Olympique de Marseille par le consortium mené par l'Arabie Saoudite. C'est forcément le cas de Thibaud Vézirian, ce dernier étant convaincu que l'ancien entraîneur italien de Brighton est le renfort voulu par les Saoudiens et pas par McCourt pour relancer l'OM.

De Zerbi, le premier étage de la fusée saoudienne à l'OM

Vente OM : Un document officiel affole Marseille https://t.co/BPdfiGBSZx — Foot01.com (@Foot01_com) June 16, 2024

Dans son émission sur Twitch, le journaliste d'Entrevue pointe ce qui pourrait laisser penser que l'OM est déjà aux mains de l'Arabie Saoudite. « Dans le dossier De Zerbi, les incohérences sont totales. Il quitte le club de Brighton parce qu’on lui dit qu’on va continuer à faire du trading alors que lui franchir un palier. De Zerbi à l’OM dans ces conditions, qu’est-ce qu’il va trouver de mieux qu’à Brighton ? Si l’on en reste à l’ère McCourt, il ne va rien trouver de mieux, c’est impossible. Sur le plan salarial, c’est un point que ce que devait toucher Conceiçao, donc c’est moins incohérent. Mais en termes d’ambition sportive, de façon de faire, de besoin mercato, on est sur une incohérence totale. De Zerbi, ça fait quatre jours que c’est sorti d’un chapeau alors que ce sont les mêmes personnes qui disaient que Conceiçao c’était une question de détails. Moi, De Zerbi, j’aime bien pour lancer le projet d’après officialisation, c’est un entraîneur brillantissime (…) Là, tout est clair et carré, puisque Longoria doit laisser le sportif à Giovanni Rossi, du moins s’il reste, ce que je ne crois pas (…) De Zerbi vient avec des assurances mercato qui n’ont aucune cohérence avec le fait que McCourt ait encore soi-disant mis 70ME dans les caisses un an après avoir dit qu'il ne voulait plus rien sortir pour l'OM », a fait remarquer Thibaud Vézirian.