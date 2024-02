Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a une date pour officialiser

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sportivement, cela va mieux du côté de l'Olympique de Marseille, la venue de Jean-Louis Gasset sur le banc ayant relancé l'équipe. Mais la vente du club de Frank McCourt est toujours attendue par les supporters.

Avant le match contre Montpellier, dimanche soir au Vélodrome, les Ultras phocéens ont envoyé plusieurs messages aux dirigeants de l'OM via des banderoles. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont été cités, mais le propriétaire américain du club phocéen n'a pas été épargné. Étant qualifié de « propriétaire inexistant », McCourt a également été interrogé avec malice sur sa santé : « McCourt toujours en vie ? ». II est vrai que le Bostonien n'est plus venu dans le stade marseillais depuis l'été dernier, alors même que son club a traversé une crise, et que les rumeurs se succèdent sur son désir de poursuivre l'aventure à l'OM. Alors que la semaine passée, les regards se sont tournés du côté de la Principauté concernant les investisseurs saoudiens, Thibaud Vézirian n'a pas du tout changé d'avis et il avance une date pour que tout cela soit officialisé.

L'OM vendu, annonce d'ici l'été 2024

C’est comme toi d’annoncer la vente OM, sur un malentendu ça peut marcher ! — geoffrey (@geoffre00891253) February 25, 2024

S'il évite de fixer un calendrier précis, sa vraie fausse annonce de 2021 l'ayant vacciné, celui qui annonce depuis trois ans que l'Olympique de Marseille va passer sous la coupe de l'Arabie Saoudite a reconnu que l'officialisation doit intervenir avant la saison prochaine. « Il n’y a pas d’offre de l’Arabie Saoudite pour l’AS Monaco, alors que pour l’OM tout avance, les feux sont tous au vert pour une officialisation d'ici à la fin juin. On espère que ce sera ça, mais on connaît les affaires. Je n'ai rien de neuf à dire, car i n’y a pas à parler dans le vent », a précisé Thibaud Vézirian, qui s'est permis de renvoyer Jérôme Rothen à ses études après les propos de ce dernier sur l'intérêt d'un prince saoudien pour l'AS Monaco. Cependant, JR25 a lui-même précisé avoir le Prince Albert sur ce thème, là où TV cache ses sources depuis 2021. A un moment ou à un autre, il faudra que le dossier avance aussi du côté de l'OM et pas de manière cachée sous peine de perdre toute crédibilité.