Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite à Monaco, le terrible coup de frein

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, Jérôme Rothen a lâché une bombe sur RMC en dévoilant que l’Arabie Saoudite était intéressée par le rachat de l’AS Monaco et que le club de la Principauté aurait les faveurs du PIF plutôt que l’OM.

Ces dernières semaines, un éventuel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite fait énormément parler. Et pourtant, c’est vers l’AS Monaco que semblaient se diriger les investisseurs saoudiens à en croire les révélations de Jérôme Rothen en début de semaine. Dmitri Rybolovlev semble vendeur et le club de la Principauté a quelques atouts à faire valoir pour attirer des investisseurs aux poches pleines. Chez les supporters de l’OM, la frustration serait grande en cas d’arrivée de l’Arabie Saoudite à Monaco d’autant que dans les travées du Vélodrome, on appelle sérieusement Frank McCourt à faire ses valises et à vendre le club.

Une prise de contact avec Monaco, rien de plus

Mais les discussions entre l’ASM et l’Arabie Saoudite ne seraient finalement pas si avancées que cela selon Jérôme Rothen, qui a légèrement fait machine arrière dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC en indiquant que les discussions étaient en stand-by et qu’il n’y avait rien de nouveau depuis plusieurs semaines entre le fonds d’investissement public saoudien et l’AS Monaco.

L'Arabie Saoudite veut l'OM, et pas Monaco !

« J’ai eu le prince Albert aujourd'hui (jeudi), il m’a appelé et on a bien échangé, c’est quelqu’un que je respecte. Il m’a dit qu’il y a eu un échange il y a quelques semaines avec un proche de la famille royale. Mais depuis, il n’a pas de nouvelles. Le meeting n’était pas tourné sur une éventuelle arrivée, mais il y a eu une présentation et un échange. Côté saoudien, on m’a dit qu’il y aura très certainement un échange, mais la priorité c’est que le propriétaire russe soit sûr de ce qu’il fait. Soit il vend, soit il cherche un investisseur, et il y a encore des doutes à ce niveau-là. Vers le mois d'avril, il y aura une réunion entre le Prince Albert et Rybolovlev pour avancer ou pas sur d'éventuels investisseurs ou une vente. La Principauté reste importante dans la négociation des dossiers. Je pense que le Prince Albert restera propriétaire d’une certaine partie du club. Il n’y a pas eu plus de discussions que ça avec le prince Albert ces dernières semaines, mais je reste sur ce que j’ai dit » a fait savoir Jérôme Rothen sur les ondes de RMC. De quoi reprendre espoir pour les supporters de l’Olympique de Marseille, qui ne désespèrent pas de voir l’Arabie Saoudite arriver à l’OM avec de très gros moyens et un budget important pour les saisons à venir.