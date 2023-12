Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a signé un premier accord

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La fin d'année se profile et pour l'instant la vente de l'Olympique de Marseille n'est pas initiée. Mais l'Arabie Saoudite a déjà des partenaires phocéens en cas de rachat.

Sauf surprise, le Père Noël ne fera pas le cadeau le plus attendu par les supporters de l'OM à savoir le rachat du club de Frank McCourt par les investisseurs saoudiens. Même si le mois de janvier 2024 est considéré comme une deadline possible pour une officialisation de la vente de l'Olympique de Marseille, c'est du moins ce qu'avait affirmé David Berger, journaliste de Canal+, le temps qui passe ne va pas dans le sens d'un accord imminent. S'il refuse de se lancer dans un pronostic pour la signature du contrat de cession de l'OM au Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) ou un autre richissime prince saoudien, Thibaud Vézirian affirme que ces derniers ont déjà investi discrètement en trouvant un accord avec une société qui sera son partenaire une fois la vente annoncée.

Un allié à Marseille, l'Arabie Saoudite a tout prévu

Cette société, c'est CGA CGM, actuel sponsor maillot de l'Olympique de Marseille. « Vous ne comprenez pas l’ampleur du projet qui arrive à l’OM et surtout que le rachat de l’OM ne vaut que dalle dans les investissements entre pays qui sont engagés (…) La date de la vente ? J’ai des idées, mais je ne veux pas avoir des problèmes en dévoilant ce genre d’information. En 2020, j’ai déjà dit que c’était touchy de donner une date d’officialisation. Pourquoi l’OM est encadré par la DNCG ? Parce que McCourt est encore le propriétaire et ne met plus d’argent depuis des mois et des mois. A un moment ton budget ne peut plus correspondre. Heureusement qu’il y a eu l’arrivée de GCA CGM qui sera allié des repreneurs, donc la DNCG encadre en attendant la reprise du club », a précisé Thibaud Vézirian dans son émission sur Twitch.

De son côté, le patron de CGA CGM, une énorme compagnie de transport international de marchandises, ne cache pas qu'il apprécie l'Olympique de Marseille et c'est pour cela qu'il a accepté d'en devenir le sponsor maillot. Mais plusieurs fois, il a fait savoir, lui ou des dirigeants de sa société, qu'il n'envisageait pas de prendre les commandes de l'OM. En s'associant avec les Saoudiens, Rodolphe Saadé, patron de la CGA CGM, pourrait avoir un pied dans le club tout en pouvant dire qu'il n'est pas le patron de l'OM