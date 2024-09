Encore une recrue à l'OM, Longoria est déchainé ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a perdu Quentin Merlin pendant la trêve internationale. Le latéral phocéen s'est blessé à la cuisse avec les Espoirs. Un coup dur qui va être vite compensé puisque Pablo Longoria va utiliser le joker médical des Marseillais.

Dimanche soir, les supporters marseillais ont eu la bonne surprise de voir débarquer Adrien Rabiot à l'OM. Le milieu international français constitue une prise de choix au mercato. De quoi boucler idéalement un été ambitieux ? Pas tout à fait. Rabiot ne sera pas la dernière recrue estivale de l'OM. La faute à la blessure de Quentin Merlin, le latéral gauche du club phocéen. Appelé en Espoirs pendant la trêve internationale, il est revenu blessé à une cuisse à la suite d'une béquille. Il manquera l'Olympico dimanche ainsi que les prochaines semaines de compétition.

Possible joker médical pour l’OM suite à la blessure de @MerlinQuentin29 à qui l’on souhaite un bon rétablissement bien évidement #Teamom — @Fadaom13 (@WilliamFadaom13) September 17, 2024

L'OM va recruter un nouveau latéral

En conséquence, l'OM devrait utiliser son joker médical selon les informations de l'insider La Tribune Olympienne sur X. Pablo Longoria et ses équipes vont chercher un nouveau latéral gauche sur le marché des transferts pour ne pas affaiblir le onze de Roberto de Zerbi. Quel joueur pourrait faire sa venue sur la Canebière ? Les rumeurs vont bon train chez les internautes marseillais avec les noms de l'ancien rémois Ghislain Konan (libre), Maxim de Cuyper (Bruges) et même l'ancien de la maison Benjamin Mendy. Les rêves les plus fous sont permis au vu de l'efficacité récente de la cellule de recrutement phocéenne.