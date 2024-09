OM ‍: Une grosse sanction évitée, merci DAZN et le PSG ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’OM ont dignement fêté les 125 ans du club phocéen lors de la réception de Nice samedi. Mais les fumigènes craqués pendant la rencontre risquent de coûter cher à l’Olympique de Marseille.

Samedi après-midi, c’était jour de fête à Marseille et pas uniquement parce que l’équipe de Roberto De Zerbi l’a emporté face à Nice (2-0). Les supporters de l’OM ont dignement fêté les 125 ans du club phocéen avec une superbe ambiance, de magnifiques tifos… et un énorme craquage de fumigènes à quelques minutes de la fin du match. La partie a même été mise sur pause pendant une ou deux minutes, le temps que la fumée se disperse, après un craquage comme on en voit peu en Ligue 1. Sans grande surprise, l’Olympique de Marseille va se retrouver devant la commission de discipline de la LFP et risque de prendre une amende salée ainsi que la fermeture de certaines tribunes.

La LFP ne veut pas gâcher la fête pour OM-PSG

Le timing tombe néanmoins très mal pour les instances du football français car OM-PSG approche le 27 octobre prochain. Et selon le compte @Droit_au_But, suivi par plus de 35.000 supporters marseillais, la LFP va faire son maximum pour ne pas sanctionner le club olympien à l’occasion du Classique, d’autant que cette affiche doit permettre à DAZN de faire gonfler son nombre d’abonnés. « Le piège se referme sur la Commission de Discipline. Après les festivités des 125 ans de l'OM, la commission de discipline est fortement embarrassée entre appliquer l'échelle habituelle des sanctions pour OM/Angers et surtout OM/PSG alors que DAZN mise énormément sur ce match » explique le compte insider sur X avant de conclure.

« Certains préconisent une longue mise en instruction afin de pouvoir suspendre les zones CU & MTP après OM/PSG, soit pour OM/AJA et OM/ASM. D'autres "intellectuels" proposent de suspendre les zones pour Angers avec du sursis supplémentaire applicable après OM/PSG. Bienvenue en L1 » a publié le compte @Droit_au_ but, qui fait donc savoir que l’Olympique de Marseille pourrait bénéficier de la clémence de la commission de discipline de la LFP, avec des sanctions décalées dans le temps voire carrément diminuées et tout cela dans le but de ne pas compromettre le spectacle lors du choc face au Paris Saint-Germain.

On imagine assez aisément qu’un Classique à huis clos partiel ferait tâche, notamment pour DAZN, qui a payé 400 ME par an pour la majorité des matchs de Ligue 1 et pour ce type d’affiche en priorité, qui doit lui permettre de récupérer un nombre colossal d’abonnés. De toute évidence, un choix cornélien va se poser à la Ligue et les décisions de la commission de discipline seront très observées, aussi bien dans le camp marseillais que dans celui des Parisiens.