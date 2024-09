Un joker médical à l’OM, un énorme indice révélé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La blessure de Quentin Merlin est une tuile pour l’OM, mais le club phocéen a peu de chances de recruter un joker médical, car le retour de l’ancien Nantais est espéré d’ici deux à trois semaines au maximum.

A quelques jours de son déplacement à Lyon pour la 5e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi est confronté à un petit chantier en défense. Si en attaque, tout va bien avec des joueurs en pleine confiance (Harit, Luis Henrique, Greenwood) et un milieu compact depuis le début de la saison grâce aux bonnes performances de Hojbjerg ou Kondogbia, c’est en défense que les doutes s’accumulent. Face à Nice le week-end dernier, l'Olympique de Marseille a signé son premier clean-sheet de la saison. Mais pour le déplacement à Lyon, Roberto De Zerbi sera privé de deux titulaires potentiels : Derek Cornelius (suspendu) et Quentin Merlin (blessé).

Quentin Merlin de retour dans deux semaines ?

Deux tuiles pour le coach italien, car l’international canadien est en nette progression et aurait sans doute débuté à la place de Lilian Brassier à Lyon s’il n’avait pas été suspendu, tandis que le latéral gauche formé à Nantes était tout simplement l’un des meilleurs joueurs de l’OM sur les trois premières journées. Son absence est préjudiciable d’autant que les solutions pour le remplacer ne sont pas nombreuses, hormis Rongier (et basculer Murillo à gauche) ou Lirola. Cela ne fait pas rêver et l’Olympique de Marseille a donc envisagé la possibilité de recruter un joker, médical ou pas, à ce poste, comme indiqué par ailleurs. Cette tendance s’est néanmoins essoufflée et aujourd’hui, il semble plus probable de voir l’OM rester avec l’effectif actuel.

A en croire les informations de La Provence, l’absence de Quentin Merlin ne devrait pas excéder deux à trois semaines supplémentaires puisque son retour est espéré contre Angers le 4 octobre prochain. Autant dire que pour une absence certes très embêtante mais aussi courte, Marseille ne devrait pas alourdir sa masse salariale. En revanche, le club phocéen est furieux contre le staff de l’Equipe de France Espoirs de Gérald Baticle, qui a fait jouer Merlin blessé pour le second match du rassemblement, après une blessure contractée lors de la première rencontre. « C’était tout sauf une béquille » peste le board marseillais, qui n’a pas manqué de faire savoir son mécontentement à la Fédération française de Football. En attendant, Roberto De Zerbi devra trouver la meilleure formule sans son très offensif latéral gauche. Dans le secteur défensif, il peut heureusement compter sur le retour de son capitaine Leonardo Balerdi, remis d’une blessure à la cuisse qui l’avait privé du déplacement à Toulouse et de la réception de Nice.