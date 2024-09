Rabiot à l’OM, un ancien du PSG est fou de joie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Adrien Rabiot a signé à l’OM et dans le camp des supporters du PSG, ce choix de l’international français passe mal. Thiago Motta s’est en revanche réjoui de cette signature que personne n’avait vu venir.

Son nom est sur toutes les lèvres depuis dimanche et à juste titre, car personne ne s’attendait à le voir revenir en France cet été et encore moins à l’Olympique de Marseille. Mais aussi inattendu que cela puisse paraître, Adrien Rabiot a bien signé un contrat de deux ans en faveur du club phocéen. La décision de cet enfant du PSG en a surpris plus d’un, y compris dans la capitale française, où certains considèrent cela comme une véritable trahison. Ancienne joueuse parisienne, Laure Boulleau n’a pas caché que voir Adrien Rabiot avec la tunique marseillaise lui faisait mal au coeur (lire par ailleurs).

Thiago Motta ne partage pas du tout cet avis. Joueur cadre du Paris Saint-Germain de 2012 à 2018, celui qui est désormais l’entraîneur de la Juventus Turin s’est réjoui de la signature d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille comme il l’a confié sur Canal+. « Je suis content pour le garçon s'il est content. Adrien, c'est un ami. Comme je l'ai déjà dit en Italie, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il est heureux. Si c'est le cas, je suis content pour lui » a apprécié Thiago Motta, qui a évolué au côté d’Adrien Rabiot durant six années.

Thiago Motta se réjoui pour Adrien Rabiot

Cet été, les deux hommes auraient d’ailleurs pu se retrouver à la Juventus Turin, où Thiago Motta a été nommé entraîneur après sa saison incroyable à Bologne l’an passé. Mais aucun accord n’a finalement été trouvé entre la Vieille Dame et le néo-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. C’est donc en Ligue 1 que Rabiot va poursuivre sa carrière, avec l’objectif clair et assumé de ramener le club phocéen en Ligue des Champions. Avec un tel joueur au milieu de terrain pour accompagner Pierre-Emile Hojbjerg, le club phocéen s’est en tout cas donné les moyens de ses ambitions. Tout autre classement qu’un top 3 serait perçu par la majorité des observateurs comme un énorme échec, d’autant que certains consultants commencent déjà à parler d’un OM taillé pour concurrencer le PSG dans la course au titre en Ligue 1.