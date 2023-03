Vente OM : L'acheteur arrive et prend déjà un avertissement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'OM a connu quelques déceptions ces derniers temps, la saison reste globalement positive pour les Phocéens. Le duo Longoria-McCourt fonctionne bien et semble installé. Pas de quoi freiner Thibaud Vézirian. Le journaliste persiste et signe : la vente de l'OM arrive et elle sera bien plus avantageuse.

Les sceptiques et les détracteurs de Frank McCourt sont bien plus silencieux depuis deux ans. Après des saisons presque chaotiques avec Jacques-Henri Eyraud comme président, l'OM a trouvé un rythme de croisière plus intéressant avec Pablo Longoria. Depuis l'arrivée de l'Espagnol en février 2021, les Marseillais se sont réhabitués à être sur le podium et à jouer la Ligue des champions. Ne manque qu'un trophée pour combler les supporters phocéens, lesquels ont été récemment déçu avec l'élimination en coupe de France. Mais, l'OM peut de nouveau assumer la comparaison avec le PSG sur le plan national.

L'OM vendu sera vraiment fort, selon Vézirian

Un beau tableau qui ne séduit pas un supporter marseillais assumé, Thibaud Vézirian. Le journaliste assure depuis près de deux années que l'OM va être vendu par Frank McCourt. Mais, malgré les rumeurs saoudiennes ou celles menant à Mohamed Ajroudi, aucun accord n'a eu lieu jusqu'ici. Cela n'empêche pas Vézirian de revenir à la charge auprès du site Teamfootball. Il continue d'annoncer la vente imminente de l'OM, faisant même miroiter aux supporters un projet sportif sensationnel dans les prochains mois.

« L’OM redeviendra-t-il un géant européen ? Assurément ! Avec ce qui se profile, l’OM pourra jouer dans la cour des grands. Mais dans le sport, l’argent ne signifie absolument pas réussir. Même avec tout l’argent du monde, vous pouvez remarquablement lancer votre projet et ensuite vous tromper sur des choix clés. Regardez le PSG. C’était une formidable machine collective montée en quelques saisons. […] Le PSG a finalement pris le virage d’un star system délirant depuis les venues de Neymar et Mbappé. La valorisation économique du club avant les choix sportifs. Un management délicat, des joueurs surpayés par rapport à leur valeur, ce qui pouvait se comprendre au tout début du projet, et patatras ! C’est ça aussi la beauté du football, le collectif passe avant tout », a t-il indiqué en lançant une petite pique au PSG par la même occasion. Il n'a toutefois pas précisé qui était ce mystérieux acheteur. Mais, au vu de sa description, il aurait les reins très solides. Reste à voir cela se concrétiser pour Vézirian sous peine de définitivement perdre sa crédibilité auprès des supporters phocéens.