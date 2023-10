Vente OM ‍: Il sera ce week-end à Marseille et n'a aucun doute

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM jouera un match important contre l'OL dimanche soir au Vélodrome, un classique de la Ligue 1 qui sera forcément tendu. Mais dans les coulisses, c'est toujours la vente possible de l'Olympique de Marseille qui agite les conversations.

Le Vélodrome sera comble dimanche à 20h45 lorsque François Letexier donnera le coup d’envoi du match vedette de la 10e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Pour les deux clubs, l’objectif est énorme, même s’il est diamétralement opposé, puisque l’OM veut impérativement revenir vers la tête de la Ligue 1, tandis que l’OL visera tout simplement sa première victoire de la saison afin de quitter la dernière place du classement. Et parmi ceux qui assisteront à ce choc, il y aura Thibaud Vézirian, lequel risque d’avoir plusieurs centaines de fois l’occasion de répondre à la fameuse question : « Alors la vente de l’OM, c’est fait ? ». Le journaliste, qui pense depuis près de trois ans que le club phocéen est en passe d’être vendu à l’Arabie Saoudite, sait ce qui l’attend à Marseille. Mais sur Twitch, il est resté droit dans ses bottes, confirmant n’avoir aucun doute sur la cession de l’équipe de Franck McCourt dans les meilleurs délais.

A Marseille, on lui demande des infos sur la vente de l'OM

Face à des centaines de supporters de l’OM qui viennent deux ou trois fois par semaine lui demander des nouvelles, parfois sur un ton ironique, Thibaud Vézririan n’a pas changé d’un iota sa version. « Je dis exactement ce que mes sources disent, ce n’est pas moi qui invente. Qu’il y ait une officialisation en janvier 2024 ou en juin 2024, ce n’est pas le problème, tout est sur les rails. Tout est cadré, il n’y a pas de souci. Après, on peut avoir la mémoire courte et oubliez tout ce qu’il s’est passé durant le processus. On peut être blasé, lassé, mécontent que cela prenne autant de temps, et moi aussi le premier, maintenant, il n’y a pas de teasing de ma part. Ce dont je parle, c'est de la transparence et du travail (…) Je vais à Marseille ce week-end, mais je n’ai pas besoin de cela pour avoir des infos. C’est même souvent à moi que l’on demande des infos quand je vais là-bas », a expliqué le spécialiste de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, qui se doute que son passage dans la cité phocéenne va lui valoir bien des interrogations.