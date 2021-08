Vente OM : Il se passe bien quelque chose, Thibaud Vézirian persiste

Dans : OM.

Grâce à un solide mercato estival et à un bon début de saison en L1, l’Olympique de Marseille a retrouvé une certaine stabilité.

Il y a quelques mois encore, les supporters marseillais envahissaient le centre d'entraînement de l’OM pour manifester leur colère contre l’ancienne direction, menée par Jacques-Henri Eyraud. Un temps de fronde qui paraît maintenant loin. Vu que depuis la prise de pouvoir de Pablo Longoria et l’arrivée de Jorge Sampaoli, tout va pour le mieux à Marseille. Il faut dire que les deux nouveaux hommes forts du club phocéen ont réussi de grandes choses, et notamment lors du marché des transferts. Un renouveau qui montre que le projet de Frank McCourt est désormais étendu sur du long terme… Ou pas, si l’on en croit les dernières déclarations de Thibaud Vézirian à propos de la Vente OM.

« L'OM construit ! »

« La vente, on en a parlé. On sait ce qu'il en est. J'en ai parlé en février. La vente, je me suis tue parce qu'on me l'a demandé. J'ai reçu une mise en demeure, des menaces de mort, des menaces professionnelles sur mes contrats avec qui je travaillais. C'est pour ça que j'ai arrêté et que je vous laisse voir tous les indices que vous avez sous les yeux. J'avais annoncé qu'il y allait avoir 10 à 15 arrivées du côté de l'OM : c'est ce qu'il se passe. J'avais annoncé qu'il n'y aurait rien avant le 1er juillet en terme de vente et d'achat, c'est ce qu'il s'est passé parce que quand on fait une vente, il faut arrêter les comptes au 30 juin. Voilà, maintenant je suis tranquille les amis. Votre nouvel OM qui se bâtit, qui se construit de A à Z vous l'avez sous les yeux. La cellule de recrutement est devenue désormais l'équivalent des plus grands clubs du monde avec notamment l'arrivée de David Friio, l'arrivée de monsieur Cardoze à la communication... Ce sont des pointures dans leur domaine. L'OM s'équipe, l'OM se bâtit et ça ne se fait pas en un seul mercato. Souvenez-vous du PSG en 2011 quand il s'est lancé dans cette folle armada, c'était Cissokho, Chantôme, Menez, Pastore, Verratti qui arrivait de D2... L'OM construit ! », a lancé, sur Youtube, le journaliste, qui persiste et signe en disant que Marseille sera vendu dans les mois à venir. En tout cas, les supporters olympiens attendent toujours l’arrivée des investisseurs du Golfe évoquée par Thibaud Vézirian il y a plusieurs mois de cela...