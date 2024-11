Vente OM ‍: Il lâche des confidences exclusives

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM est actuellement dauphin du PSG au classement de la Ligue 1, le dossier de la vente suivrait toujours son cours.

L'Olympique de Marseille a retrouvé ses esprits après la déroute dans le classique en allant s'imposer à Nantes. Mais si sportivement la formation de Roberto De Zerbi va plutôt bien, dans les coulisses, on a appris samedi que le président du conseil de surveillance, Barry Cohen, cédait sa place à un autre proche de Frank McCourt. Le propriétaire américain de l'OM est même attendu cette semaine à Marseille, puisqu'il devrait assister au match contre Auxerre, vendredi soir au Vélodrome. Pour Thibaud Vézirian, tout cela ne change finalement rien, car le journaliste n'a toujours aucun doute sur la volonté de McCourt de vendre le club phocéen, et il en a encore eu confirmation ce week-end. C'est ce qu'il a confirmé ce lundi à ses followers, en précisant pourquoi cette fameuse vente de l'OM tardait à se concrétiser.

La vente de l'OM peut tomber d'un jour à l'autre, ou pas

« Encore ce week-end, j’ai eu confirmation d’un haut placé dans un ministère que tout le processus dont je parle depuis 2021 est tout à fait exact. Et que le club va être dans de très bonnes mains. Il y a un processus d’évolution de valorisation qui va être mis en place (sic) jusqu’à l’officialisation. Tant que les intérêts de chacun n’auront pas été conciliés, il n’y aura pas d’officialisation. Donc ça pourra tomber du jour au lendemain, ça peut être le cas dès maintenant, c’est ce qu’on espère. Vu le niveau des confirmations, tout est sur le rail et il n’y a pas besoin de lâcher l’affaire (…) Concernant le Vélodrome, le maire de Marseille l’a dit publiquement, le stade sera vendu au futur propriétaire de l’OM sans aucun problème. Cela va dans une logique d’investissement et cela a toujours été dit. Barry Cohen qui prend sa retraite à la tête de surveillance, c’est Jeff Ingram qui lui succède… En attendant la suite », a précise Thibaud Vézirian, pas du tout inquiet par le temps qui passe et le désintérêt de plus en plus évident des supporters de l'Olympique de Marseille pour ce sujet récurrent.