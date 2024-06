Manuel Locatelli à l'OM, c'est signé De Zerbi ‍!

Le probablement entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a transmis plusieurs demandes à Pablo Longoria. Et notamment la signature de Manuel Locatelli, le milieu de terrain de la Juventus et de l'Italie.

Le président de l'OM le savait, en contactant Roberto de Zerbi pour lui proposer le poste d'entraîneur de l'Olypique de Marseille, il savait que ce dernier ne viendrait pas pour gérer un effectif pour lequel il n'aura pas eu son mot à dire. L'ancien manager de Brighton sait les joueurs dont il a besoin, et à en croire la presse italienne, et plus précisément la Gazzetta dello Sport, De Zerbi a demandé à Pablo Longoria de nouer le dialogue avec la Juventus pour connaître les conditions de transfert de Manuel Locatelli. Agé de 26 ans, l'international italien a prolongé son contrat avec la Vieille Dame cet hiver, et il est désormais lié jusqu'en 2028 avec le club turinois. Cependant, depuis cette prolongation, la Juventus a changé d'entraîneur, Thiago Motta succédant à Massimiliano Allegri, et le nouveau technicien des Bianconeri a l'intention de densifier ce secteur de jeu, la signature imminente de Douglas Luiz le confirme.

❗️Look out for Locatelli leaving Juve this summer. De Zerbi is a huge admire of the player and would like to take him to his next club.



[@Gazzetta_it] #Juventus pic.twitter.com/UpBMcoQozt