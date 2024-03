Vente OM ‍: Il dément faire fortune avec l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Nous sommes désormais au mois de mars, et la vente de l'Olympique de Marseille n'a toujours pas été annoncée ou même suggérée, Frank McCourt n'ayant visiblement pas encore pris la décision de céder le club.

Forcément, chaque mois qui passe rend tout le monde un peu nerveux sur ce sujet qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, mais la seule vérité avérée est qu'à ce jour l'OM appartient à Frank McCourt. Tandis que certains avancent que l'homme d'affaires américain n'a pas l'intention de céder le club acheté 50 millions d'euros en 2016, d'autres affirment que tout est déjà bouclé avec l'Arabie Saoudite et que rien n'empêchera que l'opération se réalise bientôt. C'est ce « bientôt » qui excite les tribunes de Vélodrome, car cela fait plusieurs années que l'imminence d'une vente est annoncée. En première ligne, Thibaud Véziriain, le journaliste s'accrochant à sa version des faits, parfois avec un peu d'agressivité. Alors, quand un internaute est venu lui dire que tout ce buzz qu'il entretenait n'était là que pour gagner de l'argent sur le compte des supporters crédules, il s'est agacé.

Les rumeurs sur l'OM ne rapportent pas une fortune

Le running gag le plus long de l’histoire. Probablement qu’il a sa place dans le Guinness book #venteom #teamom https://t.co/gZICnj1NNz — The Merguez Club™️ (@themerguezclub) February 22, 2024

Dans son émission sur Twitch, Thibaud Vézirian a dévoilé les secrets de ses gains afin de calmer les choses. Car le spécialiste de la vente supposée de l'Olympique de Marseille ne touche pas des milliers d'euros en surfant sur ce dossier. « On me reproche d'en parler depuis quatre ans, si cela arrive, ce sera donc un coup de bol alors que j’ai donné tous les détails. On dit que c’est mon gagne-pain, mais à quel moment j’ai gagné quelque chose. Je fais trois à cinq émissions en live avec les préparations que cela demande, les exclus et on me dit qu’avec 200 à 300 euros gagnés par mois sur Twitch et autant sur Youtube, cela me fait gagner ma vie ? C’est un truc de dingue, certains sont en dehors de la réalité. Les remarques sont délirantes, j’ai l’impression que certains ne veulent pas que les gens gagnent leur vie avec leur métier », s'est agacé le journaliste, qui confirme que tout va dans le sens d'une vente de l'OM d'ici à l'été prochain, même s'il reste prudent en affirmant à chaque fois que le monde des affaires réserve parfois des surprises.