Vente OM ‍: Frank McCourt va avoir des problèmes

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les supporters de l'OM sont comme leur club, au bord de la crise de nerfs. Et le départ de Gennaro Gattuso ne devrait pas améliorer l'état général, alors que c'est désormais Frank McCourt et son silence pensant qui sont directement ciblés par les critiques.

Ce n’est peut-être pas encore au niveau de la fameuse révolution des Cyprès à Marseille qui avait coûté la tête de Jacques-Henri Eyraud, mais la colère gronde à l’OM en raison de la crise sportive et dirigeante. Aucune victoire en championnat en 2024, cela a coûté la tête de Gennaro Gattuso, qui s’en va sans avoir réussi à imposer sa patte guerrière à un effectif trop timoré et incapable de faire la différence en Ligue 1. Le quatrième entraineur de la saison sera Jean-Louis Gasset, qui devra s’asseoir sur le banc du Vélodrome dès ce jeudi pour le match d’Europa League face à Donetsk.

Longoria en pare-feu, McCourt sera le prochain

Mais si ce changement d’entraineur va certainement calmer les foules, le problème est plus profond. Les supporters ont été beaucoup plus véhéments avec les dirigeants en réunion de début de saison, ce qui a d’ailleurs provoqué le départ de Marcelino, qu’avec les joueurs qui pour certains, ne sont tout simplement pas au niveau des attentes. Avec des joueurs recrutés en D2 anglaise ou des remplaçants du championnat turc, difficile d’espérer dominer la Ligue 1. Pablo Longoria, qui a longtemps eu un totem d’immunité en raison des nombreux coups tentés au mercato et de quelques stars ramenées avec succès, est désormais ciblé. Le président espagnol a va avoir beaucoup de mal à conserver son poste au-delà de cette saison. Et derrière lui, c’est même Frank McCourt et son mutisme qui sont au coeur de la bataille.

Vente OM : L'Arabie Saoudite rigole des 400ME de McCourt https://t.co/PajMcoN11i — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2024

La Provence évoque ce mardi 20 février la situation du club, et notamment le fait que Frank McCourt commence à être sérieusement ciblé par les supporters par ce double côté négatif. D’un côté, il n’entend plus remettre la main à la poche, et donc limiter la casse quitte à voir l’OM végéter comme actuellement au milieu de tableau. Et d’un autre côté, il ne montre aucun signe ou volonté de vendre le club malgré des intérêts présumés venus de l’extérieur. « L'actionnaire justement... Frank McCourt est inexistant et cela interroge. Comment le raconte 1899 l'Hebdo dans son dernier numéro, McCourt est devenu l'homme invisible. Pire l'Américain ne veut plus injecter d'argent. Le problème c'est qu'il ne veut pas vendre non plus. Ce qui dénote a minima, un manque d’ambition. Les supporters plutôt compréhensifs et solidaires ces derniers temps, risquent de perdre patience. Mauvais résultats, direction instable, actionnaire absent, l'OM est en pleine tempête », souligne ainsi le quotidien provençal, pour qui Pablo Longoria peut certes sauter à la Gattuso, mais Frank McCourt risque bien d’être interpellé de manière musclée par les supporters marseillais à sa prochaine apparition. Même si pour le moment, le businessman américain est très loi de ce type de préoccupations.