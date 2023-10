Vente OM ‍: Frank McCourt, ses deux excuses pour ne pas vendre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt continue de perdre des millions avec l'OM, ce qui fait souvent de cette situation un argument de plus pour la vente. Mais la réalité économique est moins inquiétante, et rien ne presse aux yeux de l'Américain.

Pour que la Vente de l’OM maintes fois annoncée ait vraiment lieu, encore faut-il que Frank McCourt soit réellement vendeur. Pour le moment, absolument rien n’indique que cela est le cas, puisqu’il n’a jamais ouvert la porte à un départ de Marseille, et ne discute pas non plus par le biais de ses collaborateurs avec un éventuel acheteur. Même les sommes copieuses parfois annoncées n’ont pas réellement d’écho, malgré l’intérêt supposé de l’Arabie Saoudite pour s’offrir l’OM. Le propriétaire américain ne fait pas d’appel du pied en ce sens, en dépit des pertes copieuses qui s’annoncent chaque année. Toutefois, grâce à plusieurs facteurs, la santé financière de l’OM s’améliore même si Pablo Longoria continue de se faire plaisir sur chaque marché des transferts, et que son équipe a manqué la Ligue des Champions, ce qui le prive de plusieurs dizaines de millions d’euros potentiellement.

Des revenus solides qui augmentent

Mais outre une billetterie qui marche du tonnerre car tous les matchs au Vélodrome sont à guichets fermés, il y a deux secteurs qui font comprendre à Frank McCourt que sur le plan financier, l’OM a quand même des bases solides. « McCourt tient ainsi jusqu'en 2028 le deuxième plus gros contrat équipementier de Ligue 1 et bénéficie depuis l'été dernier d'un nouveau sponsor maillot très costaud, l'armateur CMA CGM, qui apporte une manne inédite à l'échelle du club », a expliqué L’Equipe, pour qui ces deux gros contrats font de Marseille, derrière le PSG bien sûr, un club très bien considéré par les sponsors sur la scène française.

Vente OM : 438ME de l'Arabie Saoudite, bientôt des annonces fortes https://t.co/3abiv03018 — Foot01.com (@Foot01_com) October 25, 2023

Une manne financière non négligeable à l’heure où Frank McCourt est souvent considéré comme un homme qui a mis plusieurs centaines de millions d’euros dans l’OM tout de même, sans vraiment avoir de retours sur le plan sportif ou financier. Mais pour l’heure, l’idée de voir une offre tomber de manière imminente afin de le remettre sur pied n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Dans la presse saoudienne, de nouveaux investissements sont évoqués dans le domaine du sport, mais pas forcément du football ces prochains mois, le Royaume ayant l’intention de continuer son emprise sur de nombreux grands évènements. Cela n’empêche pas que l’ambition de racheter un nouveau club européen est bien dans les esprits en Arabie saoudite, mais aucune urgence ne semble avoir été décrétée.