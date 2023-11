Vente OM ‍: Eyraud et McCourt divorcent, place aux Saoudiens ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Eyraud s'en va, les Saoudiens arrivent, c'est un nouvel épisode du feuilleton de la vente de l'OM qui serait en train de se jouer du côté de Marseille.

Ce n’est pas un scoop, mais c’est désormais acté, Jacques-Henri Eyraud n’a plus aucune fonction dans l’OM ou dans les affaires de Frank McCourt, l’ancien président ayant quitté son poste comme il l’avait confié sur Linkedin en septembre dernier. Une page se tourne pour celui dont la démission avait été exigée par les Ultras, lesquels avaient pris d’assaut la Commanderie le 30 janvier 2021. Pour ceux qui pensent que l’Olympique de Marseille est à la veille d’être vendu à des Saoudiens, c’est forcément une pièce de plus dans le puzzle. Au premier rang duquel on trouve Thibaud Vézirian qui depuis plusieurs années surfe sur la vague de la vente de l’OM. Sur sa chaîne Twitch, le journaliste en a remis une couche.

Eyraud et McCourt devaient partir au même moment

Commentant ce départ définitif de Jacques-Henri Eyraud, TV n’est plus du tout surpris. « Ce qui avait été dit en 2020 et 2021, que l’avenir de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud était intimement lié et qu’ils étaient arrivés et partiraient en même temps, ça correspond quand même apparemment à ce qu’annonce Canal+, France Bleu Provence, des médias saoudiens (…) Le timing de la vente ? Je ne peux pas vous le dire. Juin, janvier, novembre, il y a plusieurs fenêtres de tir, on verra l’histoire. Toutes les sources disent désormais que c’est OK, tout va bien. Les affaires sont évolutives (…) Les Saoudiens sont là, les Indiens sont là, CGA CGM est là », a rappelé celui qui est souvent accusé de faire son beurre sur la vente de l’OM, ce qui l’agace évidemment.

Vente OM : L'Arabie Saoudite humiliée par McCourt https://t.co/exC1lJteNp — Foot01.com (@Foot01_com) November 8, 2023

Autre indice développé par Thibaud Vézirian, l’absence de l’homme d’affaires américain est assurément un signe décisif, même s'il se dit que McCourt refuse toujours fermement de vendre l'OM. « Depuis un an et demi, Frank McCourt est aux abonnés absents. Plus aucune conversation publique, plus rien. Cet été il est venu voir Marseille-Brest mais il n’est pas intervenu pour prendre la parole. Il n’est plus du tout présent, il a démissionné du conseil de surveillance du club et cela n’a même pas été annoncé par le club ce sont des supporters qui ont diffusé l’information sur les réseaux sociaux. Avant l’officialisation de la vente du club, on attend que ça, que Frank McCourt s’exprime publiquement. Ce serait marrant qu’il vienne démentir alors que tout est bouclé, cela prêterait à sourire. Il y a pas mal d’homme d’affaires qui ont voulu se mettre sur le dossier de la vente de l’OM mais ils comprennent très vite que c’est racheté et que l’officialisation est très proche », a précisé celui qui réunit chaque jour quelques centaines de fans sur sa chaîne.