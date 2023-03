Un arbitrage anti-OM, Marseille ressort le cas Mbappé !

Dans : OM.

Claude Dautel

Privé de Leonardo Balerdi dès la 29e minute de jeu contre Strasbourg, l'OM s'est contenté d'un nul (2-2) contre Strasbourg. Du côté du club phocéen, on commence à sérieusement se demander si certains arbitres de Ligue 1 n'ont pas envie de s'immiscer dans la course au podium.

Les matchs et les déceptions s'enchaînent au Vélodrome pour les supporters phocéens, qui viennent de voir tour à tour Nice, le PSG, Annecy et Strasbourg priver l'équipe d'Igor Tudor d'une victoire dans son stade. Dimanche soir, c'est Jean-Eudes Aholou qui s'est transformé en bourreau de l'Olympique de Marseille, le joueur alsacien climatisant le Vélodrome en l'espace de deux minutes. Mais du côté de l'OM, on estime que les dés étaient pipés, et cela depuis l'expulsion du pauvre Leonardo Balerdi, décidément dans tous les mauvais coups. Libre à chacun de se faire une idée sur la décision de l'arbitre du match, mais pour Igor Tudor c'est clair, Jérémie Pignard s'est lourdement planté. Et ce n'est pas anodin.

Tudor furieux contre l'arbitre d'OM-Strasbourg

🎙️ Igor Tudor : "Pour moi, il n’y a pas de carton rouge !"



✊ Le coach olympien n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre ce soir. #OMRCSA I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/jhuuvs8ykc — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 12, 2023

Au micro du diffuseur de la Ligue 1, l'entraîneur croate de l'Olympique de Marseille a fait part de sa colère et de son ras-le-bol face à des décisions contraires. « Après notre carton rouge, c’était difficile pour nous. Pour moi, il n’y avait pas carton rouge. Balerdi a touché le joueur de Strasbourg, il ne l’a pas poussé. Les bons arbitres voient cette différence, mais là ça n’a pas été le cas (...) L’arbitre s'est trompé, car il n'a pas compris la différence que moi, j'ai connue en tant que joueur, entre le fait d'être simplement touché et celui d'être vraiment poussé. Avec le penalty non sifflé contre Alexis Sanchez à Rennes, cela fait deux injustices qu'on subit sur les deux dernières rencontres » », s'est plaint un Igor Tudor, qui n'est pas du genre à pleurer chaque semaine sur les décisions des arbitres, mais qui est clairement agacé compte tenu de l'importance de chaque match dans la course à une place en Ligue des champions.

Même si Balerdi est un immense imbécile sur cette action, le carton rouge est-il logique selon vous ? pic.twitter.com/468JbnAUJB — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 12, 2023

Et si l'entraîneur marseillais était en colère, ce n'est rien par rapport à certains supporters, qui avaient déjà été chauffés à blanc la veille par la non-expulsion de Kylian Mbappé contre le Stade Brestois. Le PSG avantagé et l'OM ciblé, il n'en fallait pas plus pour faire exploser la cocotte-minute et l'idée d'un complot qui viserait l'Olympique de Marseille, même si ce n'est pas Mbappé qui a marqué les deux buts de Strasbourg. « On joue mal, mais Pignard nous enfile encore une fois. La L1 version Qatar est de plus en plus gangrenée, et ce, aux vues de tous, et tout le monde s’en fiche », a d'abord lancé @VelodromeAdaire, qui a ouvert le bal des critiques. Et il n'a pas été le seul à faire le parallèle avec ce qui s'était passé la veille du côté de Brest. « Franchement va falloir mener une enquête pure et dure contre ces arbitres et cette LFP de mer.. y’a quelque chose qui se trame contre l’OM c’est pas possible. Comment tu peux mettre rouge sur ça et pas pour Mbappé samedi ?? », s'emballe de son côté Mat.2.Mars. Cependant tout n'est pas tout noir du côté de Marseille, car certains fans se réjouissent, eux, de savoir que Balerdi sera suspendu au moins un match, le défenseur argentin ayant clairement quelques soucis, l'élimination de l'OM en Coupe de France face à Annecy n'ayant pas été digérée.