Vente OM et Arabie Saoudite ‍: Des annonces la semaine prochaine ‍!

Par Claude Dautel

Les semaines se suivent et certains supporters sont toujours avidement en quête d'informations sur le possible rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens. Dans un climat politique tendu, le rachat de l'OM n'est pas en danger et des infos devraient sortir.

La situation autour des dirigeants de l’OM, et notamment du duo Longoria-Ribalta, est encore flou, Barry Cohen, président du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille enchaînant les réunions avec eux pour éclaircir la situation. Dans ce climat, la théorie d’une vente du club de Frank McCourt circule évidemment très activement, des choses semblant se tramer dans le dos des supporters. Cependant, tandis qu’une officialisation de la vente à des Saoudiens et d'autres investisseurs est régulièrement annoncée comme imminente, rien ne se concrétise. Mais, au lendemain de la victoire de l’OM face au Havre, qui a ramené un peu de sérénité, Thibaud Vézirian annonce qu’il pourrait y avoir du mouvement la semaine prochaine. Non pas que la cession de Marseille sera officialisée, mais certains connaisseurs du dossier vont sortir du bois.

Des comptes vont évoquer la vente de l'OM

🍽⚽️ LE DÈJ FOOT : PARIS S'EN SORT, L'OM VA MIEUX, PÉTARD, GIROUD GÉANT, TOUR D'EUROPE, MIDI EXPRESS & FAQ https://t.co/IQ9NQUwm66 — T.V. (@ThibaudVezirian) October 9, 2023

Interrogé lors de son émission sur Twitch, celui qui travaille sur ce dossier depuis presque trois ans a fait une confidence qui sera bien sûr suivie de très près dans les prochains jours. « A partir de la semaine prochaine, certains comptes vont communiquer des choses qui feront avancer le Schmilblick, même s’il n’y aura aucune avance significative. Tout le deal est déjà réalisé, là c’est le théâtre qui se met en place, a précisé Thibaud Vézirian, lequel a aussi été interrogé sur la possibilité que la guerre qui a éclaté samedi en Israël puisse changer la donne dans cette opération avec l’Arabie Saoudite. Les événements actuels en Israël ne décaleront pas la vente. Je n’ai aucun voyant d’alerte là-dessus, au contraire. Tout est en route vers l’officialisation. Les pays engagés dans le dossier de l’OM ne sont ni la Palestine, ni Israël » Pourtant, de l'avis même des spécialistes de géo-politique, l'Arabie Saoudite, qui ne veut pas détériorer ses relations avec les Etats-Unis, est dans une position assez compliquée actuellement et a d'autres dossiers à régler que celui de la possible acquisition de l'Olympique de Marseille. On attendra donc la semaine prochaine pour savoir ce que ces comptes, évoqués par l'influenceur, vont révéler sur la vente de l'OM.