Vente OM ‍: Enfin une date ‍!?

Le sujet de la vente de l’OM par Frank McCourt a été relancé au cours des derniers jours en raison de la crise institutionnelle qui a frappé Marseille depuis la réunion conflictuelle avec les groupes de supporters. Avec enfin une date en vue ?

Le potentiel départ de Pablo Longoria a fait frissonner Frank McCourt, qui a laissé les clés du camion au dirigeant espagnol depuis près de deux ans et qui se serait retrouvé dans une situation intenable sans l’ancien directeur sportif du FC Valence à ses côtés. En effet, l’homme d’affaires américain a pris ses distances avec l’Olympique de Marseille, au moins sur le plan géographique. Un départ de Pablo Longoria aurait été un énorme coup dur pour lui, qui n’avait aucun plan B sous le coude pour combler une telle perte.

Le soulagement a été total pour Frank McCourt au moment d’apprendre il y a une semaine que Pablo Longoria restait en poste. Mais la crise institutionnelle traversée par l’OM a relancé le sujet de la vente du club. Et pour cause, Frank McCourt envisage sérieusement de céder le club phocéen, comme l’ont confirmé plusieurs observateurs et insiders dont Romain Molina. Frank McCourt est encore trop gourmand car il attend plus de 500 millions d’euros pour la vente de l’Olympique de Marseille mais à en croire l'insider Marwan Belckacem, bien informé sur l’actualité du club olympien depuis cet été, le timing d’une vente de l’OM en fin de saison est possible.

Un timing idéal pour une vente de l'OM l'été prochain ?

« Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre et qu'on veut tous vibrer autour de l'OM. Mais quand on parle des "à côté", des guerres de clans, de l'OM qui entre dans la galaxie Mendes... Sachez que ces choses-là, elles impactent vos petits plaisirs du WE à terme, c'est important. On va taper à la porte de Lopetegui, ça ne se fait pas et on récupère Gattuso, toujours dans la galaxie Mendes. C'est une tentacule qui cherche à placer ses pions, ça peut impacter le sportif à terme. Je me demande d'ailleurs si on n’entre pas dans une phase qui précède une vente du club en fin de saison ou peu après » analyse l'insider avant de conclure.

« Tout qui perd de la cohérence, les logiques mercantiles qui écrasent le reste. On verra mais ce manque de fil rouge laisse songeur » a publié Marwan Belckacem sur le réseau social X. Reste maintenant à voir si effectivement, Frank McCourt passera à l’acte en fin de saison pour vendre l’Olympique de Marseille. Si tel est le cas, les supporters de l’OM pourraient se mettre à frissonner… à condition bien sûr de récupérer un investisseur fiable en contrepartie. Car dans ce genre de situation, on sait ce que l’on perd et en l’occurrence à Marseille, Frank McCourt reste fiable sur le plan financier, mais on ne sait pas toujours ce que l’on récupère.