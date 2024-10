Vente OM ‍: De Zerbi attend l’Arabie Saoudite de pied ferme

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a frappé un grand coup l’été dernier en s’attachant les services de Roberto De Zerbi avec l’idée de construire sur le long terme avec le technicien italien puisque ce dernier a signé jusqu’en 2027.

Secoué par la crise traversée la saison dernière et par les changements d’entraîneurs trop fréquents depuis trois ans, Pablo Longoria a pris un virage important l’été dernier. Le président de l’Olympique de Marseille souhaite bâtir un projet à long terme et pour cela, le dirigeant espagnol a choisi Roberto De Zerbi, lequel s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club olympien. Une sacrée prise de la part du board marseillais, qui s’est attaché les services de l’un des entraîneurs les plus réputés en Europe ces dernières années grâce à son travail remarqué à Sassuolo, au Shakhtar Donetsk ou encore à Brighton. Mais si Roberto De Zerbi a accepté de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille, c’est parce qu’il sait que le club disposera de moyens colossaux dans les mois à venir selon Thibaud Vézirian.

Vente OM : Un homme politique lâche des infos https://t.co/aZhYAR6Ja8 — Foot01.com (@Foot01_com) October 12, 2024

Lors de son dernier live sur Twitch, le journaliste a de nouveau évoqué la vente de l’OM. Car selon lui, il n’y a aucun doute sur le fait que Roberto De Zerbi est au courant de certaines choses et notamment d’un changement de propriétaire imminent qui va faire passer Marseille dans une nouvelle dimension. Avec un projet tout neuf dans lequel Roberto De Zerbi aura sa place. « De Zerbi, de ce que je sais de source proche des acheteurs de l’OM, c’est un entraîneur bien vu. Tout le monde apprécie le profil, le nom. Quand tu prends un entraîneur à Marseille qui est dans le top10 des entraîneurs les plus chers d’Europe, c’est que tu mises dessus pour le long terme » a confié Thibaud Vézirian à ses abonnés sur Twitch, avant de conclure.

L'Arabie Saoudite à l'OM, Roberto De Zerbi dans la confidence ?

« Je ne le vois pas rester seulement un an comme Sampaoli ou Tudor. Mais si on lui a menti sur le projet à long terme de l’OM, il est capable de partir aussi de lui-même. S’il n’a pas les moyens dont il a besoin et qu’il a une grosse offre, basta. Mais je pense qu’il est là pour construire quelque chose et qu’il obtiendra des moyens dans les mois à venir. Sinon, il ne viendrait pas uniquement pour les beaux yeux des supporters » a lancé l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, persuadé que le projet saoudien verra le jour à Marseille et que Roberto De Zerbi fera partie de l’aventure. Pour TV, cela est d’autant plus évident que jamais un tel entraîneur aurait posé ses valises à Marseille si un projet colossal n’était pas entrain de se construire en coulisses.