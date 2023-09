Vente OM ‍: Coup de tonnerre dans l'accord Zidane-Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La rumeur d'un rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite est redevenue crédible avec les conflits récents au club. Le riche propriétaire saoudien aurait de quoi séduire Zinédine Zidane pour le poste d'entraîneur. Néanmoins, Zizou n'est pas aussi chaud que cela pour venir à l'OM.

Zinédine Zidane à l'OM, un vieux rêve de Marseillais qui n'est jamais devenu réalité à ce jour. Le grand numéro 10 originaire de la Castellane n'a jamais pu unir son destin avec celui de l'OM, que ce soit pendant sa carrière de joueur ou après. Libre sur le marché des entraîneurs, il n'a pas encore franchi le pas pour s'engager avec le club phocéen. Il a pourtant eu deux occasions ces derniers mois avec les départs d'Igor Tudor puis de Marcelino. Mais, sportivement comme financièrement, l'OM a du mal à séduire un Zizou, plus attiré par les grosses cylindrées européennes après ses années au Real.

Zidane avec les Saoudiens...ailleurs qu'à l'OM

Mais tout pourrait changer si l'Arabie Saoudite rachète enfin l'OM. Pour beaucoup d'observateurs, Zinédine Zidane sera l'entraîneur logique du club marseillais avec l'Arabie Saoudite comme propriétaire. Une option séduisante que le site Footmarseille.com détruit quelque peu. Si le site ne nie pas les liens étroits qui existent entre les Saoudiens et Zidane sur le plan du football, les ambitions de Zizou se situeraient ailleurs qu'à Marseille en vérité.

En effet, les autorités saoudiennes ambitionnent de racheter un nouveau club en Europe et l'OM n'est pas la seule équipe visée. L'Italie séduit aussi le Royaume et il serait plus probable de voir Zidane y entraîner selon les informations de Footmarseille. En tout cas, une chose est sûre pour le site d'information marseillais, Zinédine Zidane ne reviendra pas sur un banc avant l'été 2024. Le temps de voir les Saoudiens prendre le contrôle de l'OM ou d'un autre club européen.