Vente OM ‍: Cette décision qui fait tout exploser

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'annonce sans cesse repoussée du nom du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille était un énorme motif d'espoir et même de fantasme pour ceux qui annoncent une vente de l'OM et même la confirmation que le club phocéen est déjà dans les mains saoudiennes.

Zinedine Zidane ne sera pas l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, puisque Marcelino s’apprête à signer un contrat de deux an avec le club phocéen. Ce constat ne tient pas de la boutade, puisque depuis quelques semaines, et sous l’impulsion de Bengous et Mohamed Henni, les rumeurs s’étaient intensifiées sur le fait que l’Arabie Saoudite était à la veille de reprendre l’OM et que Zizou pourrait en devenir l’entraîneur. Même s’il a pris tout cela avec des pincettes, Thibaud Vézirian affirme lui depuis plusieurs mois qu’en fait Frank McCourt a déjà lié son destin à celui de ses « investisseurs de l’ombre ». Le journaliste faisant remarquer que Marseille avait beaucoup dépensé lors des récents marchés des transferts, alors que le club n'est pas censé avoir d’énormes moyens. Depuis 48 heures, les réseaux sociaux bruissaient sur ce sujet, alléguant que si Pablo Longoria n’annonçait rien sur l’entraîneur, c'est que l’énorme coup se préparait.

Vente OM, la nomination de Marcelino tue la rumeur

Aucun des entraîneurs cité par la presse où Journaliste ne signera à l’#OM.

L’entraîneur pisté n’est actuellement sortie nulle part dans la presse ni par un journaliste quelconque annonçant un intérêt du club.

Au club on ne comprend pas la situation. #MercatOM #VenteOM — Olympique du Roi (@Antara_OM) June 19, 2023

Sur Twitter, un insider annonçait encore la couleur mardi soir : « Marcelino c’est du vent. Les médias vous baladent comme pour Gallardo et Fonseca. Longoria est déjà dans le viseur des supporters pour ses micmacs sur le mercato (…) Vous n’êtes pas fûtés quand même pour faire la différence entre la version officielle et la réalité. » Et le compte Olympique du Roi était même plus clair : « Aucun des entraîneurs cité par la presse ou les journalistes ne signera à l’OM. L’entraîneur pisté n’est actuellement sorti nulle part dans la presse ni par un journaliste quelconque annonçant un intérêt du club. Au club, on ne comprend pas la situation ». L’idée générale de ceux qui considèrent que la vente de l’Olympique de Marseille est acquise était que tout cela allait être révélé au moment de la cession du club cet été.

Forcément, la venue de Marcelino enterre ce scénario et repousse encore à plus tard la vente du club phocéen. Un report qui n’est pas une nouveauté, puisque depuis plus de deux ans ce fantasme circule. De quoi faire doucement rigoler, les supporters de l’OM qui majoritairement pensent que tout cela est un grand cirque. « Quand je vois ceux qui parlent de Vente OM à tout bout de champ. Vous n'avez pas honte de vous foutre de la gueule des supporters comme ça. C’est une honte cette mascarade. Un vrai supporter ne ferait pas ce que vous faites franchement bref… Allez l’OM », avoue, désabusé, @ValentinGuerin.