Vente OM : Boudjellal se fait salement détruire par Eyraud et McCourt

Dans : OM.

Du côté de l'Olympique de Marseille on n'apprécie pas les nouvelles déclarations de Mourad Boudjellal sur la possible vente de l'OM. Et l'ancien patron du RCT prend cher.

Lancé dans une tournée médiatique suite à la sortie de son livre « J’en savais trop », Mourad Boudjellal multiplie les déclarations sur son désir de prendre les commandes de l’Olympique de Marseille et sur sa certitude que Frank McCourt va tôt ou tard vendre le club phocéen. Mais ces déclarations commencent à sérieusement agacer les dirigeants de l’OM, au point même de sortir du silence. Interrogé par France Inter, suite à une longue interview de l’ancien président du RC Toulon, le club phocéen a tenu à ramener ce dernier à la réalité, à savoir que sa seule relation avec l’Olympique de Marseille est liée à une plainte déposée par l’OM cet été suite au fameux dossier de rachat initié par Mourad Boudjellal avec Mohamed Ajroudi.

Et France Inter de préciser la teneur d'un échange avec le club provençal. « Sollicité après ses déclarations, l'OM nous a fait savoir que le club ne ferait aucun commentaire mais on nous a rappelé que l'OM avait déjà assigné Mourad Boudjellal en justice pour "une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l'ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club" et d'ajouter que "cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l'imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle" », a répondu l’Olympique de Marseille lorsque le média l’a interrogé sur les propos de Mourad Boudjellal. Cela nous promet quelques joutes verbales musclées, l'ancien homme fort du rugby toulonnais n'étant pas du genre à baisser d'un ton, même dans ces conditions.