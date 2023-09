Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, Zidane est chaud ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un entraîneur après la démission de Marcelino, Pablo Longoria a choisi Gennaro Gattuso. Mais avant d’engager l’Italien pour une saison, le président de l’OM a tenté l’énorme coup Zinedine Zidane.

En pleine crise avec les responsables des groupes de supporters, Pablo Longoria a été contraint de nommer un nouvel entraîneur dans l’urgence. Pour faire suite à la démission de Marcelino, le président de l’Olympique de Marseille avait plusieurs pistes sous le coude. Christophe Galtier était ciblé mais c’est finalement Gennaro Gattuso qui a raflé la mise et qui est officiellement devenu mercredi en fin d’après-midi le nouvel entraîneur de l’OM.

❌🔵 Zidane le dijo que no a su Olympique de Marsellahttps://t.co/faIZ7zJp1N — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 28, 2023

L’Italien a dirigé son nouveau groupe pour la première fois en fin de journée et sera sur le banc olympien pour le déplacement à Monaco samedi soir. Mais à priori, l’ex-entraîneur de Naples et de l’AC Milan n’était pas le premier choix de Pablo Longoria. Et pour cause, Mundo Deportivo nous apprend ce jeudi que l’homme fort de l’Olympique de Marseille a tenté un énorme coup en essayant de faire venir Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid il y a près de deux ans. Un contact direct a été établi entre les deux hommes et Pablo Longoria a sondé le champion du monde 1998 afin de savoir s’il était intéressé par l’idée de venir à Marseille.

Zidane pas convaincu par le projet OM version Longoria

Pas séduit par le contexte global autour du club provençal, Zinedine Zidane a refusé la proposition olympienne. Au-delà du contexte volcanique avec les supporters, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’est pas « convaincu » par la politique sportive de l’OM menée ces dernières années par Pablo Longoria. Mundo Deportivo nous apprend en revanche qu’à l’avenir, Zidane pourrait être très chaud à l’idée de coacher le club de sa ville natale… en cas de changement de propriétaire.

Di Meco déçu par le choix de l'OM : « Sampaoli voulait revenir » https://t.co/CEvWZVsRmN — Foot01.com (@Foot01_com) September 28, 2023

Autrement dit, si la vente de l’OM par Frank McCourt venait à s’accélérer dans les semaines et les mois à venir et s’il est toujours sur le marché des entraîneurs, alors Zinedine Zidane pourrait réviser sa position. Le journal catalan rappelle par ailleurs que l’Arabie Saoudite lorgne sur le club marseillais depuis plusieurs années et que le prince Mohammed ben Salmane pourrait dégainer une offre de rachat de l’OM, après avoir déjà récupéré Newcastle en Premier League. De quoi séduire la légende du football français, qui serait partante pour revenir à Marseille si jamais le club récupérait des moyens colossaux. Un projet qui a de quoi faire saliver. De son côté, Zinedine Zidane reste également ouvert à un potentiel retour au Real Madrid dans le cas où le poste lui serait proposé en fin de saison, alors que Carlo Ancelotti quittera la Casa Blanca en juin prochain. Tout cela a de quoi faire rêver les supporters marseillais d’autant plus lorsque cela provient d’un journal assez sérieux en Espagne.