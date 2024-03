Vente OM à l'Arabie Saoudite, Pablo Longoria parle enfin

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria sur le départ en fin de saison, que l'OM soit vendu ou pas, c'est une issue souvent évoquée. Le dirigeant marseillais a répondu sans détours à toutes ces questions cruciales.

La saison de Ligue 1 se termine dans moins de trois mois, et l’OM se bat actuellement pour faire un parcours honorable en Europa League, et sauver la mise en allant chercher l’une des quatre premières places en Ligue 1. Le bilan de Pablo Longoria est pour le moment positif à Marseille avec un club revenu proche de l’équilibre financier, et suffisamment performant pour se classer sur le podium plus fréquemment que par le passé. Mais il manque toujours une grande saison, un titre, pour permettre à l’OM de retrouver une partie de cette gloire d’antan. Et dans un entretien au journal AS, le président olympien avoue que le cheminement peut être long avant de réussir à faire de nouveau gagner la formation provençale.

Pablo Longoria se voit à l'OM sur le long terme

« C'est un objectif, mais pour atteindre l'objectif il faut toujours le chemin, la méthodologie et la procédure pour atteindre son objectif. Je crois que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes actuellement en train de codifier le type de modèle de football que nous souhaitons », a livré Pablo Longoria, qui en a profité pour confirmer qu’il ne comptait pas une seule seconde quitter l’OM dans les mois ou les années à venir. Même si cette déclaration n’engage que lui, et qu’il est bien évidemment impossible de dire le contraire à l’heure où la saison entre dans son sprint final.

« J'ai la détermination de construire un projet ici. Un projet de club pour améliorer les infrastructures, le stade, le centre d'entraînement... Penser que tout ce qui s'est passé vous donne la détermination et la force de le pérenniser, avec un modèle de jeu sur le long terme. Le stade doit être maximisé, car au niveau du stade, nous avons été pleins à chaque match depuis la saison dernière. Nous pouvons faire plus. Créer des revenus récurrents pour investir dans les talents et assurer la continuité pour garantir la stabilité. J'ai la force et la détermination pour pouvoir construire un projet basé sur tous ces piliers », a livré le président espagnol, pour qui il n’est pas question de partir, et encore moins de voir l’OM être vendu.

Pablo Longoria l’a expliqué clairement au journal espagnol, les informations qui sortent sur la vente de l’OM n’ont aucune véracité à ses yeux. « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation », a livré l’ancien dirigeant de la Juventus, pour qui tous ces bruits de couloir sur un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite nuisent clairement au club et à l’équipe. Un avis tranché de la part du président marseillais qui assure être en contact assez régulier avec Frank McCourt sur les décisions importantes qui doivent régir le club sudiste.