Vente OM à l'Arabie Saoudite ‍: Les joueurs veulent savoir ‍!

Les informations publiées ces dernières semaines sur la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite perturbent Pablo Longoria, qui a été rassuré par Frank McCourt. Mais l'effectif marseillais est aussi inquiet à ce sujet.

Annoncée depuis désormais plus de 1000 jours, la vente de l’OM n’est toujours pas en vue, même si la date de janvier 2024 est désormais annoncée par les plus fidèles croyants en ce changement de cap et en un rachat par l’Arabie Saoudite. Les dernières informations parues dans la presse française comme étrangère laissent transparaître un intérêt de la part du Royaume qui mise énormément sur le football, et des montants ont même déjà été dévoilées. L’un des éléments venant pousser vers la vente du club serait que Frank McCourt n’aurait pas démenti les dernières rumeurs à ce sujet.

Un argument qui fait doucement rigoler Florent Germain, le spécialiste de l’OM pour le compte de RMC. Le journaliste, qui avait récemment permis à la radio sportive d’avoir un entretien exclusif avec Pablo Longoria au sujet de l’actualité du club marseillais, du mercato et de son avenir, a dévoilé dans les coulisses de cet entretien, ce que pensait réellement le propriétaire américain de la situation. Le résumé est simple, Frank McCourt a une totale confiance en son président, et il n’a toujours pas l’intention de vendre, et encore moins de publier des démentis ou des communiqués à chaque fois qu’une rumeur s’agite sur la vente de l’OM.

Des joueurs perdus et qui interrogent Longoria

« Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé. Longoria demande dans quel grand club un actionnaire ou propriétaire prend la parole tous les six mois ? Il n’est pas président. Longoria a carte blanche et McCourt lui fait confiance. Sur les rumeurs de vente du club, je l’ai bien évidemment interrogé au sujet de la position du propriétaire. McCourt dément avec force même s’il ne peut pas le faire à chaque fois. Et Pablo Longoria a forcément été touché par autant de rumeurs de vente, et cela a même pu perturber le vestiaire car certains joueurs sont même allés voir le président en leur demandant de lui dire la vérité et où le club allait. Mais Longoria garantit que McCourt s’inscrit dans la durée et prouve qu’il est bien présent à la tête de l’OM. Si certains ne veulent pas l’entendre, que voulez vous qu’on fasse d’autre », a livré Florent Germain, pour qui la présidence comme l’effectif sont parfois déboussolés par ces rumeurs incessantes et qui n’ont absolument aucun écho auprès du propriétaire américain du club phocéen.