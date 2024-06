Vente OM à l’Arabie Saoudite, il promet de tout déballer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les turbulences actuelles à l'Olympique de Marseille mettent à mal les affirmations de Frank McCourt sur son avenir à la tête du club. Il y a trop d'indices qui tendent à prouver une future vente pour cet informateur.

Le mois de juin avance et la vente annoncée de l’Olympique de Marseille ne semble pas se dessiner. Surtout avec les démentis désormais officiels de Frank McCourt. Mais cela n’empêche pas les informateurs persuadés que quelque chose se trame en coulisses d’affirmer qu’il y a bien des indices qui laissent penser que l’OM se prépare à passer à autre chose. C’est l’affirmation toujours aussi forte de Thibaud Vézirian, qui annonce la vente du club depuis 2021, et affirme désormais que le bazar actuel autour de l’équipe dirigeante et du choix de l’entraineur, démontre que la saison prochaine ne se prépare pas si sereinement.

Longoria zappé en cas de vente

Dans une intervention sur sa chaine Twitch, le journaliste de Entrevue fait le point sur la situation. Et s’il ne semble plus garantir l’imminence d’un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, il assure que, si cela ne se faisait pas, il dira tout ce qu’il sait sur ce dossier. Des promesses qui n’engagent que ceux qui y croient. « Pas de nouvel entraineur, pas de directeur général, pas de directeur de la stratégie. Quand quelqu’un n’est pas remplacé dans une société, cela veut dire qu’il ne servait à rien ou ça veut dire qu’on prépare une cession ? Il n’y a pas eu d’officialisation de la vente depuis quatre ans, cela montre le bazar qu’est l’OM. Le deal est fait mais il n’y a pas eu d’officialisation. C’est une pluie d’incohérences fabuleuses à l’OM. En cas de vente, Longoria doit passer à autre chose, c’est ce qui est prévu. S’il y avait un problème concernant la vente, tout sera déballé, d’où viennent les infos et les sources. Vous aurez des détails » a promis Thibaud Vézirian, pour qui tout est toujours parfaitement dans l’ordre pour une vente.

Avec toujours la date du mois de juin annoncée depuis le début de l’année, afin de faire coïncider la vente du club avec le début d’une nouvelle saison et le mercato. Si tel est le cas, les investisseurs saoudiens, indiens et français qui sont cités dans le consortium opèrent avec une discrétion assez bluffante. En tout cas, ni Frank McCourt, ni Pablo Longoria, n’ont donnée le moindre indice d'un changement de cap cet été, si ce n’est la prise de parole du propriétaire américain pour dire que l’OM n’était pas à vendre, et qu’il avait mis sur pied un plan sur les trois prochaines années pour redonner ses lettres de noblesse au club phocéen.