Vente OM ‍: 80 milliards à dépenser, l’Arabie Saoudite regarde en France

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite va de nouveau investir massivement dans le monde, afin de faire briller son image. L'état saoudien compte le faire également dans le sport, et a ciblé la France alors que le peuple olympien rêve d'un rachat de l'OM.

A l’heure où le redressement s’opère à Marseille, les grandes perspectives n’ont pas changé. Les supporters auraient du mal à repartir sur une saison comme si de rien n’était avec Franck McCourt comme propriétaire, Pablo Longoria aux commandes et un nouvel entraineur sur le banc de touche. Le ras-le-bol est général mais cela ne garantit en rien la vente du club à des investisseurs plus généreux dans les mois à venir. Malgré les effets d’annonce d’un rachat par l’Arabie Saoudite au mois de juin, les garanties sont bien peu nombreuses.

La France ciblée par l'Arabie Saoudite

Il y a toutefois une certitude, c’est que le Royaume du Golfe a les poches pleines, et entend bien investir massivement comme il le fait ces dernières années. Et pas uniquement dans le sport bien évidemment, puisque tous les secteurs d’activités sont ciblés. Mais le but est toujours de faire de l’Arabie Saoudite un pays fréquentable à tous les niveaux et notamment en ce qui concerne le tourisme. Ainsi, d’énormes investissements sont prévus pour faire la publicité du pays de la péninsule arabique, afin d’en faire l’une des destinations au monde les plus fréquentés.

Une enveloppe de 80 milliards d’euros est ainsi prévue dans ce but, et le sport fait partie des éléments qui peuvent aider à faire sortir l’Arabie Saoudite de son image de pays pétrolier et pas forcément accueillant. Notamment pour les occidentaux. Ainsi, selon la chaine économique américaine Bloomberg, qui s'appuie sur le Ministre du Tourisme saoudien, l’Arabie Saoudite cherche à faire croitre le tourisme en provenance de trois pays européens, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne. Les visiteurs de ces pays-là, en dehors de raisons religieuses avec le pèlerinage à La Mecque, sont trop peu nombreux aux yeux du gouvernement saoudien, qui envisage de mieux se mettre en valeur dans les pays cités.

Réaliser un gros investissement dans le monde du sport a déjà été fait en Angleterre, et pourrait donc concerner la France prochainement, sachant que le plan de développement du Prince s’étend jusqu’en 2030 pour avoir des résultats probants. Autant dire qu’il n’y a pas de temps à perdre pour l’Arabie Saoudite si des investissements doivent être effectués dans le domaine du sport. Alors si Frank McCourt n’a jamais ouvert la porte à une vente et serait assez gourmands en coulisses, nul doute que les sympathisants de la vente de l’OM sont prêts à amener eux-memes les Saoudiens à la table des négociations si jamais cette volonté devait se concrétiser.