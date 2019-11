OM-OL : Un tifo en 3D, le Vélodrome va exploser !

Dans : OM.

Dimanche soir, Marseille accueillera Lyon dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Un choc sur le plan sportif, qui promet également en tribunes.

Et pour cause, l’Olympique de Marseille fête cette saison ses 120 ans. Et c’est à l’occasion de ce choc face à l’ennemi lyonnais que les supporters ont décidé de mettre le paquet. Avec l’intention de réaliser… le plus beau tifo de l’histoire du club. Pas une mince affaire quand on se souvient du magnifique tifo déployé par les supporters à l’occasion du match OM-PSG en 2015. Selon les informations glanées par RMC Sport, les responsables des groupes de supporters, en relation avec la direction du club, prépare véritablement quelque chose de légendaire : un tifo en 3D.

En effet, le tifo sera évolutif et en relief, afin de mettra en valeur la riche histoire de l’Olympique de Marseille. Il couvrira la quasi-intégralité de l’immense Stade Vélodrome : le Virage Nord, la tribune Ganay et le Virage Sud tandis que des drapeaux à l’éfigie de l’OM seront déposés en Jean-Bouin. « Que les supporters soient à l’écoute, qu’ils ne viennent surtout pas au dernier moment et qu’ils respectent bien les consignes et le timing » a notamment lâché le leader d’une association. Par ailleurs, l’OM a promis de ne pas y aller trop fort avec la sono et les jeux de lumières, un brin dérangeants aux yeux des fans depuis le début de la saison, afin que le monde ne puisse pas rater ce tifo gigantesque…