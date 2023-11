Vente OM ‍: 458 millions, l'Arabie Saoudite connaît le prix

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Acheté pour un peu plus de 40 millions d'euros par Frank McCourt, l'Olympique de Marseille va permettre une énorme plus-value à l'homme d'affaires américain s'il décide de vendre l'OM aux Saoudiens.

Ceux qui se sont moqués de Frank McCourt et de sa gestion de l’Olympique de Marseille vont devoir éviter de se pencher sur un récent rapport réalisé par la très sérieuse agence anglaise Brand Finance, dont la spécialité est de valoriser des entreprises sur le plan mondial. Après s’être penchée sur les clubs de NFL, dont le club le plus cher, les Dallas Cowboys vaut 2 milliards d'euros, la dernière étude dévoilée par cette société concerne les clubs de football. Un classement très précis où le Bayern Munich arrive en tête avec une valorisation estimée à 5,1 milliards d’euros.

Le premier club français est évidemment le PSG, dont le prix atteint 4,5 milliards d’euros, mais le deuxième n’est autre que l’Olympique de Marseille, dont la valeur s’il devait être cédé en ce mois de novembre 2023 est estimée à 458 millions d’euros, pas loin devant l’OL à 436ME. Une belle opération pour Frank McCourt qui avait signé un chèque de 40 millions d'euros pour reprendre le club de Margarita Louis-Dreyfus en 2016, puisque ce prix a été multiplié par 11. Et forcément, en cas de vente, le Bostonien n'a aucun intérêt à brader le prix de l'Olympique de Marseille quel que le soit le candidat à la reprise, et surtout s'il est immensément riche.

Vente OM : L'Arabie Saoudite et Canal+, c'est sérieux https://t.co/MqxiAbEVYz — Foot01.com (@Foot01_com) November 19, 2023

Depuis quelques mois, certains reprochent à Frank McCourt d'être trop gourmand par rapport aux offres de rachat de l'OM, et l'accusent même de vouloir « pigeonner » les investisseurs saoudiens qui tournent autour du club phocéen. Pourtant, l'Olympique de Marseille vaut bien les 400 millions d'euros évoqués ici et là, et notamment par David Berger qui sur Canal+ avait évoqué une proposition presque acceptée par McCourt à ce niveau de valorisation. De quoi confirmer que l'information dévoilée par le journaliste de Canal+ s'appuie sur un chiffre sérieux, même si rien ne dit que l'Arabie Saoudite ou un autre investisseur acceptera de verser autant d'argent sans négocier âprement. En 2021, pour s'offrir Newcastle, les Saoudiens avaient déboursé 351 millions d'euros, sachant que les clubs de Premier League ont une valorisation nettement plus importante que ceux de Ligue 1, aussi prestigieux soient-ils.