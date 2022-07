Valbuena ne voulait plus de Mandanda à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Libéré par l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda s’est engagé avec le Stade Rennais. Un départ validé par son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, déçu du traitement infligé au gardien dans la cité phocéenne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique de Marseille n’a pas retenu Steve Mandanda. Le club dirigé par Pablo Longoria compte bien garder la concurrence entre ses gardiens la saison prochaine. Et ce peu importe la conséquence pour son portier emblématique. Le vice-champion de France a en effet libéré l’international français de son contrat pour lui permettre de s’engager avec le Stade Rennais. Une décision que Mathieu Valbuena ne comprend pas.

« Je suis très surpris car pour moi, c’est une décision incompréhensible de la part de Marseille, et une très, très bonne affaire pour Rennes, a réagi le milieu offensif de l’Olympiakos pour Ouest-France. Autant je peux comprendre que l’OM prépare l’avenir avec Pau Lopez, autant en comparant les matchs des deux la saison dernière, il n’y a pas photo selon moi. Au passage, je trouve que c’est une évolution du foot dans laquelle je ne me reconnais plus. Tout le monde connaît l’homme. On sait qu’il est très attaché à Marseille et à sa région. »

Malheureusement pour Steve Mandanda, le changement d’entraîneur n’a pas modifié les plans du club. « Je pensais qu’avec le départ de Jorge Sampaoli, les cartes allaient être rebattues dans la hiérarchie des gardiens mais on a vu tout de suite, avec la présentation d’Igor Tudor lundi, que ça allait continuer dans la même voie, a constaté l’ancien coéquipier du gardien à l’OM et chez les Bleus. Bruno Genesio m’avait d’ailleurs appelé pour discuter, non seulement du joueur, mais aussi de sa personnalité. Forcément, je le connais très bien et je n’en pense que du bien. »

Mandanda vers un retour en Bleu ?

Mathieu Valbuena était donc en faveur d’un départ de l’ancien Havrais, surtout si cette nouvelle aventure peut lui rouvrir les portes de la sélection avant le Mondial. « Oui, car autant Hugo Lloris et Mike Maignan paraissent sûrs d’être retenus, autant il y a une place à prendre derrière eux, a-t-il estimé. A Rennes, il va jouer, prendre du plaisir à un endroit où on le veut. Ce qui n’était plus le cas à Marseille, non pas de la part des supporters mais de la part du club. Je le répète, c’est un super coup de la part du Stade Rennais et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il y sera performant. » Dans cette histoire, Marseille a peut-être renforcé un concurrent.