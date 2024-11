Une star brésilienne confirme une offre de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM a tenté de recruter Andreas Pereira, le meneur de jeu international brésilien de Fulham. Un intérêt de la part de Marseille que le joueur a lui-même reconnu dans une récente interview.

A la recherche d’un meneur de jeu lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Valentin Carboni, prêté en provenance de l’Inter Milan et dont la saison est terminée après sa rupture des ligaments croisés. Mais avant de boucler la signature de l’international argentin, l’OM s’était également intéressé à Andrea Pereira, meneur de jeu brésilien de 28 ans évoluant à Fulham. Appelé lors du dernier rassemblement avec la Seleçao, le joueur est une valeur sûre de la Premier League depuis des années, que ce soit avec Manchester United ou Fulham, même s’il a également fait quelques escales par la Lazio ou encore Flamengo.

L'appel du pied d'Andreas Pereira à l'OM

Dans une interview accordée au site Premier League Brasil, Andreas Pereira a reconnu que l’OM lui avait soumis une offre l’été dernier et que cette destination lui plaisait beaucoup. « Il y a eu une offre de Marseille, nous avons discuté, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Dans les derniers jours du mercato, il y a également eu une offre de Nottingham Forest. Ce sont les clubs qui ont été les plus proches de ma signature. L’OM ? Cela aurait vraiment été cool, compte tenu de la façon dont De Zerbi joue au football » a expliqué Andreas Pereira avant de conclure.

« Je voyais cet intérêt positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s'il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham » a lâché la star brésilienne, qui ne cache pas son envie à l’idée d’intégrer le projet de Roberto De Zerbi à l’OM. A l’heure où Carboni est désormais out et tandis qu’Amine Harit souffle le chaud et le froid, l’Olympique de Marseille pourrait recruter un meneur de jeu contre toute attente au mois de janvier. La question est maintenant de voir si Andreas Pereira figure toujours sur les tablettes de Roberto De Zerbi et de Mehdi Benatia et surtout, si ce potentiel transfert est envisageable financièrement alors que le n°7 du Brésil a encore un an et demi de contrat avec Fulham.