Une pépite signe à l'Ajax, l'OM était sur le coup

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui rêvait de signer ce « futur joueur de haut niveau » selon José Mourinho, Benjamin Tahirovic ne poursuivra pas sa carrière en Ligue 1. Puisque ce dimanche soir, l'Ajax a officialisé l’arrivée du joueur né en 2003.

Également sollicité par d’autres clubs italiens, le milieu de terrain bosniaque a donc opté pour Amsterdam plutôt que pour Marseille. Pour arriver à ses fins, l’Ajax a déboursé 8,5 millions d’euros. La semaine prochaine, suite aux derniers matchs internationaux, Tahirovic prendra la direction des Pays-Bas pour passer ses tests médicaux et parapher ensuite un contrat longue durée.

Official, completed. Ajax sign Benjamin Tahirovic on permanent deal from AS Roma for package close to €8.5m fee. 🚨⚪️🔴 #Ajax



Tahirovic will sign long term deal next week after medical tests planned in Amsterdam.



Mourinho said “he’s gonna become a top player” few months ago. pic.twitter.com/OiXiKtaW1t