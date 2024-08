Une grande annonce vendredi, ce n'est pas Rowe

Revenu de nulle part ou presque après son prêt à Botafogo, Luis Henrique est clairement en train de devenir un titulaire à part entière dans l’équipe de Roberto De Zerbi. Si bien que l’Olympique de Marseille va lui offrir une belle prolongation de contrat.

Luis Henrique avec le badge de meilleur buteur de la Ligue 1, qui aurait pu croire cela il y a encore quelques mois ? Pourtant, ce week-end, à l’occasion du match entre Marseille et Reims comptant pour la 2e journée du championnat, c’est bien l’attaquant brésilien qui prendra le premier relais de Kylian Mbappé. Il faut dire que le joueur de 22 ans a particulièrement brillé lors du premier rendez-vous de la saison. Auteur de deux buts dans le jeu, le Brésilien est donc au sommet du classement des buteurs aux côtés de son nouveau coéquipier Mason Greenwood. Titularisé dans le couloir gauche de l’attaque de Roberto De Zerbi lors de la belle victoire 5-1 face à Brest la semaine dernière, Luis Henrique tentera de briller à nouveau ce week-end pour montrer à tout le monde qu’il a bien sa place dans le onze de départ de l’un des plus grands clubs français.

Luis Henrique will sign a new contract with Olympique de Marseille on Friday, as first reported. Deal until June 2028, salary improved. 🔵⚪️🇧🇷 #OM #TeamOM #transfers pic.twitter.com/CkoN4qcHUY