Une éthique en toc, le CNE torpille l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est dans le viseur des instances, et les récents coups de gueule des dirigeants ont alerté le conseil national de l'éthique.

Les coups de pression sur les arbitres à la fin de chaque match de l’OM, ça commence à faire pour le conseil national de l’éthique (CNE). Celui-ci, gouverné par Frédéric Thiriez, a certes une portée symbolique, mais il a tenu à faire entendre sa voix sur les nombreuses critiques marseillaises à l’encontre des arbitres ces dernières semaines. A l’issue du match face à Strasbourg, Leonardo Balerdi et surtout Pablo Longoria avaient dit « basta » sur les erreurs arbitrales défavorables à leur club. Auparavant, c’était Mehdi Benatia qui avait pris un carton rouge lors du match de Coupe de France face à Lille pour avoir invectivé le quatrième arbitre. Et le directeur sportif marseillais avait même laissé entendre qu’il y avait un complot contre l’OM après la victoire obtenue à Lyon à l’automne dernier.

Le CNE accuse Longoria de draguer les supporters

Ce serait bien de laisser les arbitres tranquille, a fait savoir le CNE dans un communiqué, qui accuse clairement l’OM de faire du populisme à bon prix sur le dos des officiels. « L’arbitre est un être humain, sujet comme nous tous aux erreurs, même si les progrès techniques réalisés depuis plusieurs années en réduisent la portée. Il demeure que l’erreur fait partie du jeu. Pour cette raison, il est permis de discuter d’une décision arbitrale, voire de la critiquer, tout en respectant le devoir de réserve prescrit par la Charte de l’éthique. Ce qui est interdit en revanche, et la règle est la même pour les décisions de justice, c’est de jeter le discrédit sur l’arbitrage. Accuser le corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique au détriment d’un club, et ce, dans le but inavoué de souder ses supporters autour de lui ou pire, d’intimider les arbitres dans l’espoir d’obtenir un arbitrage plus « clément » dans l’avenir, est une faute grave contre l’éthique et une atteinte inadmissible à l’image du football », a lancé l’instance à propos des agissements de l’OM et de ses dirigeants.