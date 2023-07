Une énorme pépite décolle à l’OM, ce phénomène bluffe tout le monde

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est à l'aube d'une saison très attendue. Les fans et observateurs du club phocéen espèrent voir Marcelino et ses hommes disputer la prochaine Ligue des champions.

L'OM reprenait du service ces dernières heures avec un match amical contre Nîmes. Et les hommes de Marcelino ont fait le job, avec une belle victoire 2 buts à 0. De quoi engranger de la confiance avant un début de saison qui sera très chargé, entre la reprise de la Ligue 1 mais aussi les barrages de la Ligue des champions. Et ce dernier rendez-vous aura une importance capitale pour la suite de la saison de l'OM. Pour parvenir à disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, Marcelino devra pouvoir compter sur ses recrues mais aussi ses forces vives présentes. Et peut-être que des jeunes joueurs auront leur mot à dire, comme François-Régis Mughe.

François-Régis Mughe a choqué Nîmes

🥰🇲🇦 @Amine_000 𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌



Face à Nîmes, notre numéro 11 a participé hier soir à son premier match depuis 8️⃣ mois 🔙💙 pic.twitter.com/v5CcsDyJv2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2023

Face à Nîmes, le joueur camerounais a fait forte impression. L'entraineur des Crocos Frédéric Bompard n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur François-Régis Mughe, aperçu en fin de saison passée face à Annecy en Coupe de France. « Là, ils ont un avion de chasse à droite ! Celui qui a marqué contre Annecy. C'est pire que bonne impression, il va à une vitesse... C'est une bombe. J'ai bien aimé franchement. Je vous le cite sans réfléchir. C'est au-dessus des normes la vitesse à laquelle il va. Explosivité, vitesse, c'est exceptionnel », a notamment indiqué le technicien français, qui espère sans doute que l'OM n'hésitera pas à s'appuyer sur le natif de Douala la saison prochaine. Rien n'est moins sûr car les Phocéens se cherchent encore des joueurs offensifs aguerris au plus haut niveau. Mais à 19 ans, François-Régis Mughe aura encore un peu de temps lors de cette préparation pour convaincre Marcelino de compter sur lui. Les matchs ne manqueront pas pour les Phocéens, surtout en début de saison.