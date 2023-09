Une bonne nouvelle de plus pour les supporters de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'UEFA a décidé d'autoriser les déplacements des supporters de l'OM en Europa League, et notamment celui à Amsterdam qui n'était pas garanti. Ils seront 2.000 pour soutenir leur équipe sur le terrain de l'Ajax.

Les supporters de l’OM n’ont pour le moment pas encore eu l’occasion de voir leur équipe en déplacement en Coupe d’Europe. Pour le match à Athènes face au Pana, l’UEFA avait préconisé une double interdiction de déplacement, et chacun est donc resté chez soi. Une décision radicale qui évite les incidents, surtout vus les antagonismes entre groupes de supporters qui sont désormais étudiés à la loupe par les instances. En Europa League, l’OM est désormais fixé sur son sort avec quelques belles affiche, et notamment une de prestige face à l’Ajax, plutôt habitué à la Ligue des Champions. Pour ce déplacement qui aura lieu dès le 21 septembre prochain, les fans marseillais craignaient de devoir rester à la maison, les autorités néerlandaises ayant laissé entendre qu’elles préféraient cette option. Ce ne sera pas le cas annonce La Provence, qui souligne que l’UEFA a accepté un contingent de supporters provençaux pour cette rencontre dans la capitale néerlandaise. Ils sont même 2000 à être autorisés à se rendre l’Amsterdam ArenA.

Un doc spécial supporter sur Canal+

🚨Canal+ sortira un documentaire sur l’OM et ses supporters, le jeudi 21 septembre à 18h50, juste avant le match face à l’Ajax Amsterdam !



🎥 @canalplus #TeamOM pic.twitter.com/izEJzaybjj — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 13, 2023

Un voyage qui devrait donc faire le plein, d’autant plus que quelques jours avant, l’OM se rendra au Parc des Princes pour y défier le PSG. Et là aussi, sauf grosse surprise, le déplacement des supporters ne devrait pas être autorisé. Il y a aura donc au moins un des deux voyages de prestige qui sera effectué par les fans du club phocéen et celui à Amsterdam sera aussi capital. A cette occasion, pour ceux qui ne feront pas le déplacement, Canal+ sortira même un documentaire sur la ferveur des supporters marseillais, le jour du match face à l’Ajax, intitulé « L’OM, dans les yeux des miens ». Plusieurs bonnes nouvelles donc pour les sympathisants marseillais, qui ont aussi récemment appris que tous les matchs de leur équipe en Europa League seraient diffusés en clair sur W9 lors de la phase de poule.