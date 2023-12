Une armoire vide pour son départ de l'OM, Payet l'a mauvaise

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Quatre mois après son départ de l'OM pour le Brésil, Dimitri Payet se remet tout doucement de sa déception. Le Réunionnais, assuré de revenir au club après sa carrière, s'est confié sur RMC sur son passage à Marseille. Une décennie riche en émotions mais pas en titres.

Dimitri Payet est le joueur le plus emblématique des 10 dernières années à l'OM. Aucun joueur n'aura montré plus d'amour pour le club phocéen que lui sur cette période. En retour, Payet a été chouchouté par le public du Vélodrome. Arrivé de Lille en 2013, il espérait sans doute finir sa carrière à l'OM. Malheureusement, les derniers mois lui ont proposé un scénario bien différent. Pas dans les plans de Marcelino et Pablo Longoria, il a quitté la Canebière avec émotion pour rejoindre Vasco de Gama au Brésil. Une séparation difficilement digérée depuis par Payet, bien aidé par l'assurance de revenir à Marseille après sa carrière avec un poste à la clé.

Aucun titre à l'OM, le regret éternel de Payet

Toutefois, même si sa fin d'aventure à Marseille ne fut pas des plus réjouissantes, ce n'est pas le plus grand regret de Payet à l'OM. Interrogé par Jérôme Rothen sur le bilan de sa carrière à Marseille, Dimitri Payet a déploré le fait de n'avoir jamais pu gagner un seul trophée avec son club de cœur malgré une finale de Ligue Europa notamment en 2018.

🗣💬 "Faire dix ans à Marseille, ce n'est pas simple. Le bilan est plutôt positif, même s'il manque une ligne écrite. C'est mon regret aujourd'hui.



Invité exceptionnel de @Rothensenflamme, Dimitri Payet regrette de ne pas avoir remporté un trophée avec l'OM. #RMCLive pic.twitter.com/IlOR7Zla9i — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 20, 2023

« Oui, après comme je l’ai dit c’est pas à moi de juger. Faire 10 ans à Marseille, c’est pas simple premièrement. J’aime bien préciser, sauf la dernière année, que ce sont 10 ans où j’ai joué régulièrement. On a fait une finale de coupe d’Europe, on a réussi à ramener le club en Ligue des champions même si malheureusement on n’a pas su le représenter comme il le fallait à ce moment-là. Les souvenirs, ça reste du positif après toutes ces années même s’il y a eu des moments difficiles. Je pense que le bilan est plutôt positif même si voilà il manque une ligne écrite (sur le palmarès). C’est vraiment mon grand regret », a t-il confié dans Rothen s'enflamme. Pas de Ligue 1, de coupe nationale ou de trophée européen ? Heureusement, Dimitri Payet a su obtenir l'adhésion des supporters par son talent et c'est ce qui sera sans doute retenu dans les esprits phocéens après sa carrière.