Under et l'OM, tout s'arrête brutalement

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère encore boucler des recrues offensives d'ici à la fin du marché des transferts. Pour y parvenir, les Phocéens devront néanmoins faire quelques ventes.

Pablo Longoria travaille fort avant la reprise de la Ligue 1 afin de dénicher des joueurs capables d'apporter une vraie plus-value à l'effectif de Marcelino. L'OM tente toujours de boucler le dossier Iliman Ndiaye. Mais Sheffield se montre pour le moment gourmand. Afin de finir par faire craquer le club anglais, les Phocéens auront besoin de nouvelles liquidités. Ces dernières heures, on a appris que l'OM n'était pas contre la possibilité de laisser partir Cengiz Under. Très vite, des informations ont confirmé que le Turc était sur le départ, notamment courtisé par le Fenerbahce. Cependant, le deal est encore loin d'être fait.

Cengiz Under, c'est encore loin d'être fait

𝑵𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒆, 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒇𝒊𝒆𝒓𝒕𝒆́ 🔵⚪️ pic.twitter.com/2hDq5Ewbuz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2023

Ces dernières heures, des informations en Turquie faisaient état d'un accord proche entre le Fenerbahce et l'OM pour Under pour un transfert d'environ 15 millions d'euros. Un montant qu'est disposé à mettre le club d'Istanbul même si la formule proposée ne convient pas à Marseille. Selon Yağız Sabuncuoğlu de Sports Digitale, « Marseille a exigé à l’avance la majeure partie des frais de transfert convenus pour Cengiz Ünder. Fenerbahce n’a pas accepté cela. Le plan de paiement est en cours d’élaboration. Aucune signature ! ». Les négociations vont donc continuer en espérant qu'une issue soit vite trouvée. De son côté, Fabrizio Romano précise : « Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille restent en contact autour d’un transfert de Cengiz Ünder. L’OM est ouvert à la vente de Cengiz mais pour une proposition importante ». Au club turc de s'aligner sur les demandes marseillaises, sans quoi le deal pourrait capoter. Cengiz Under garde une belle cote sur le marché et l'OM ne veut pas baisser la garde dans ce dossier. Affaire à suivre.